華懋落實收購第二項倫敦商廈　作價近34億元

華懋集團周一(30日)宣布，與英國房地產投資信託基金Landsec落實合約交換協議，完成收購位於倫敦中心地帶的頂級辦公大樓One New Street Square，作價3.495億英鎊(約33.94億港元)。其可租用面積為276,502方呎，每方呎資本價值達1,264英鎊(約12,275港元)。 。

集團表示，在2016年落成的One New Street Square，由四大會計事務所之一全幢承租，租約期至2036年。目前每年淨額租金約1,680萬英鎊。此物業落成時是全球首幢同時獲得BREEAM傑出(Outstanding)及WELL金級認證的大樓，採用親自然設計，將6,300棵植物、1,500方呎垂直綠化外牆、園藝設計的露天平台及其他環保設施融入大樓。

集團指，繼去年9月以1.585億英鎊(約15.39億港元)購入位於法靈頓(Farrington)的Kaleidoscope辦公大樓，是次交易為集團於4個月內購入的第二幢頂尖倫敦商廈。兩項物業相距少於1公里，所處區域正逐漸成為倫敦市內匯聚法律、新科技、媒體、電訊及其他跨國企業的核心地帶。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，很高興成功收購One New Street Square的業權。此物業位處倫敦中部核心區域，具有一流的建築規格，並可帶來可觀回報。是次收購為集團擴展業務的重要一步，打算持有此物業作長期投資。

他續稱，香港仍會是集團的基地及核心市場；同時正計劃逐步增加在其他主要國際級城市的投資，以達致業務多元化和帶來具靭性的長遠收益。