盛世已過？外媒料中國GDP增長2至3%將成新常態

德國媒體報道，中國經濟正以數十年最慢速度增長，可能成為一種新常態，未來內地每年經濟增長也許只會維持2%至3%水平。

報道指出，內地早前嚴荷的防疫封鎖，導致不少大城市癱瘓數月，加上房地產泡沫爆破、大宗商品及能源價格上漲，以及全球需求下降夾擊下，去年內地未能達到5.5%的國內生產總值(GDP)增長目標不足為奇。最終仍交出3%的增長，數字仍令人充滿希望。然而，危機過後，內地經濟是否能回到過去的增速，市場卻抱懷疑態度。

報道指，過去一年內地的經濟增長是30年以來最慢，與其說是嚴重危機的表現，不如說是一種新常態。德國聯邦外貿與投資署(GTAI)認為，內地經濟高速增長的年代肯定已成過去，未來GDP年增率也只會維持2%至3%。

此外，柏林智庫墨卡托中國研究所首席經濟學家曾林認為，過去一年顯示了內地經濟的痛點，一方面是臃腫的房地產業，佔整體經濟的1/4左右。 在該產業的巨大債務負擔下，許多大小公司倒閉，房屋銷售和價格暴跌，衝擊數百萬中產階級屋主的資產，這反過來導致他們降低消費。曾指出，內地政府已失去管理經濟與「變出增長」的能力。例如在2008年透過大舉投資基建刺激經濟，抵住了全球金融危機。然而，今時今日內地政府的能力，即使再施展類似的招數，相信都會失敗告終。