富豪物業代理衞振聲料樓價全年升5至8%

其中，富豪．山峯現已累售約四成單位，套現約40億港元，目前餘下91個單位，市值約45億元。至於尚瓏已在去年第四季完成交樓，預計今季開放示範單位，計劃以現樓推售，目前待售單位餘下123伙，連同地舖市值約15億元。集團部署保留兩成單位收租，意向呎租約70至80元。

此外，集團還有3個市區收購項目，包括已統一業權的深水埗海壇街227至227C號項目、已申請強制拍賣的長沙灣青山道291至293號及301至303號舊樓、以及筲箕灣金華街9至19號地盤，3個項目可建總樓面約10萬方呎。

政府快將發表財政預算案，他建議，可考慮將香港人購買第2個單位時須繳款的15%新住宅從價印花稅，回復至雙倍印花稅水平。

展望今年樓市發展，預計加息見頂及恢復通關等因素下，上半年樓價將平穩發展，全年料有5%至8%升幅。