地監局：去年投訴按年減18%　一手樓少44%

左起：韓婉萍及蕭澤宇。

地產代理監管局主席蕭澤宇表示，2022年受新冠疫情及環球經濟影響，物業市場面對很大挑戰，整體成交宗數及金額按年顯著下跌38%及40%。

處理投訴方面，地監局在於2022年共開立273宗投訴個案，較2021年減少58宗或18%，當中涉及一手住宅物業的投訴佔30宗，按年減少44%。在最常見的投訴性質當中，以「發出違規廣告」的類別錄得66宗最多，佔整體投訴24%，但數字已較2021年大減45%。

此外，去年該局亦共開立62宗有關香港境外物業的投訴，當中61宗涉及7個位於大灣區未建成的非住宅發展項目，餘下1宗為英國住宅樓花項目。境外投訴個案較2021年增加不少，與2020年相比則屬相若水平。

其他工作方面，2022年地監局共巡查一手樓盤銷售點980次、地產代理商舖729次，並就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1,203次抽查。另外，全年亦抽查網上物業廣告1,393次，較2021年增加31%。在上述所有巡查及抽查期間，局方共發現116宗違規個案，比2021年減少29%，大部分涉及違規廣告。

該局在去年對416名持牌人或前持牌人採取了制裁行動，包括暫時吊銷14個牌照及撤銷41個牌照。

他續稱，去年疫情增加了該局工作難度，物業市場淡靜之下，去年舉辦17場資格考試，合共只有9,087人次應考，較2021年減少39%。持牌代理同樣下跌，截至2022年12月31日錄得41,107人，按年減少2.3%。

地監局2023年會繼續加強境外物業銷售的公眾教育工作，優化現有涉及地產代理銷售境外未建成物業相關指引、以及就有效競爭行為制定相關指引。

對於主要大型代理行早前向旗下代理發出指引，就新盤買賣釐定佣金下限水平，引起競爭事務委員會關注。地監局行政總裁韓婉萍表示，與競委會保持緊密接觸，亦已與主要大型代理行進行會面，該局計劃制定指引關乎有效競爭行為。不過，競委會已表明不能設立一個既定標準佣金，佣金為代理公司與買家之間的商業決定。