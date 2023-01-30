道指期貨跌183點　油價跌1%

美匯指數報101.87；港匯見7.8370；離岸人民幣(CNH)報6.7505；美元兌日圓在130關爭持；歐元處1.0885；英鎊報1.2380。金價報1,923.07美元。油價跌1%，布油報85.66美元，紐油處78.86美元。比特幣報23,593美元。道指期貨跌183點。

●恒生指數低開109點後反覆尋底，最多挫696點，低見21,992點，收市報22,069點，跌619點或2.7%，險守兩萬二及10天線(21,923點)兩大關口。

●內地A股於兔年首個交易日紅盤高開高收，其中滬綜指開市甫重上3,300點關，曾高見3,310點，全日升幅收窄至4點或0.14%，報3,269點，成交4,531.77億元人民幣。

本地經濟及樓市：

●外匯基金去年投資虧損2024億元 股匯債三殺

●地監局：去年投訴按年減18% 一手樓少44%

●富豪物業代理衞振聲料樓價全年升5%至8%

●天匯高層四房售1.4億 近6年帳蝕近2千萬沽

內地經濟：

●內地研究所被指繞過禁令 採購美國晶片

●盛世已過？外媒料中國GDP增長2至3%將成新常態

●內地經濟大省搶人才趕開工 出動包機包車補貼

●澳門金管局擬吸引新型金融機構落戶 設金融科技臨時許可制度

國際金融：

●渣打：聯儲本周僅加息0.25厘 最快第三季減息

●外媒：美資投行大削亞洲高管薪酬 減幅可達7成

●滙豐傳加人工 基層級別員工或加薪3%

●英國上市公司去年共發305次盈利預警 按年急增50%

●阿達尼反擊「空軍」 阿克曼：銀行界承擔責任風險太大

●耶倫：倘美債務上限未調高 恐陷螺旋式衰退

●蘋果公司、AMD、Nvidia據報爭搶台積電AI晶片訂單

●馬雲傳在香港度歲 與泰國首富會面