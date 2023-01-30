道指期貨跌183點　油價跌1%

2023年01月30日 16:19
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    美匯指數報101.87；港匯見7.8370；離岸人民幣(CNH)報6.7505；美元兌日圓在130關爭持；歐元處1.0885；英鎊報1.2380。金價報1,923.07美元。油價跌1%，布油報85.66美元，紐油處78.86美元。比特幣報23,593美元。道指期貨跌183點。
    ●恒生指數低開109點後反覆尋底，最多挫696點，低見21,992點，收市報22,069點，跌619點或2.7%，險守兩萬二及10天線(21,923點)兩大關口。
    https://bit.ly/3Hi9mC2
    ●內地A股於兔年首個交易日紅盤高開高收，其中滬綜指開市甫重上3,300點關，曾高見3,310點，全日升幅收窄至4點或0.14%，報3,269點，成交4,531.77億元人民幣。
    https://bit.ly/3Rf4XEg
    本地經濟及樓市：
    ●外匯基金去年投資虧損2024億元　股匯債三殺
    ●地監局：去年投訴按年減18%　一手樓少44%
    ●富豪物業代理衞振聲料樓價全年升5%至8%
    ●天匯高層四房售1.4億　近6年帳蝕近2千萬沽
    內地經濟：
    ●內地研究所被指繞過禁令　採購美國晶片
    ●盛世已過？外媒料中國GDP增長2至3%將成新常態
    ●內地經濟大省搶人才趕開工　出動包機包車補貼
    ●澳門金管局擬吸引新型金融機構落戶　設金融科技臨時許可制度
    國際金融：
    ●渣打：聯儲本周僅加息0.25厘　最快第三季減息
    ●外媒：美資投行大削亞洲高管薪酬　減幅可達7成
    ●滙豐傳加人工　基層級別員工或加薪3%
    ●英國上市公司去年共發305次盈利預警　按年急增50%
    ●阿達尼反擊「空軍」　阿克曼：銀行界承擔責任風險太大
    ●耶倫：倘美債務上限未調高　恐陷螺旋式衰退
    ●蘋果公司、AMD、Nvidia據報爭搶台積電AI晶片訂單
    ●馬雲傳在香港度歲　與泰國首富會面