【產經直播】港股急挫　把握機會撈貨？

2023年01月30日 16:43
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    亨達財富管理董事總經理姚浩然（左）
    內地A股在兔年首個交易日開紅盤收漲，不單無助提振港股，且北水回歸更錄淨流出，加劇港股跌勢。恒指在周一(30日)期結日低開109點後，愈跌愈有，最多曾跌696點，低見21,992點，收市仍跌619點，報22,069點。北水返嚟沽貨，加上本周美國、英國及歐洲央行將議息，港股升咗咁多都係時候要抖抖？支持位係邊？
    大型科技股集體跳水，ATMXJ之中，阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)及最傷，插逾約7%，京東(09618)及小米集團(01810)跌半成過外，美團(03690)早段一度逆市向上，但午後亦失守捱沽，收跌不到1%，科技股可趁回調吸納？相反商湯(00020)因被剔出美國禁止投資制裁名單，有望納入富時指數，帶挈股價四日累升逾30%，但股民若有貨要見好就收？
    車股先升後回吐，比亞迪(01211)早段一度高見250.6元，創5個月新高，連同吉利(00175)早段亦一齊向上，但其後都紛紛跟隨大市回落，車股可唔可以追落後？
    中資電訊股聯通(00762)公布新春期間通訊數據，全國5G日均流量按年提升60%左右，而集團去年12月5G套餐用戶2.13億戶，按月增加327.1萬戶，一度帶動股價升逾3%，見5.77元，創52周新高，惟其後轉跌收。中資電訊股自去年11月起見底回升，走勢仲可否更上一層樓？
    另外，復常概念股散水，中國中免(01880)插13%，攜程集團(09961)及海底撈(06862)挫逾近7%，有貨先沽為敬？
    公用股及傳統收息股則有資金吼，其中煤氣(00003)逆市彈3%，有咩啟示？
    《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
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