【產經直播】港股急挫　把握機會撈貨？

內地A股在兔年首個交易日開紅盤收漲，不單無助提振港股，且北水回歸更錄淨流出，加劇港股跌勢。恒指在周一(30日)期結日低開109點後，愈跌愈有，最多曾跌696點，低見21,992點，收市仍跌619點，報22,069點。北水返嚟沽貨，加上本周美國、英國及歐洲央行將議息，港股升咗咁多都係時候要抖抖？支持位係邊？

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