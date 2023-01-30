【產經直播】港股急挫 把握機會撈貨？
2023年01月30日 16:43
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亨達財富管理董事總經理姚浩然（左）
內地A股在兔年首個交易日開紅盤收漲，不單無助提振港股，且北水回歸更錄淨流出，加劇港股跌勢。恒指在周一(30日)期結日低開109點後，愈跌愈有，最多曾跌696點，低見21,992點，收市仍跌619點，報22,069點。北水返嚟沽貨，加上本周美國、英國及歐洲央行將議息，港股升咗咁多都係時候要抖抖？支持位係邊？
大型科技股集體跳水，ATMXJ之中，阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)及最傷，插逾約7%，京東(09618)及小米集團(01810)跌半成過外，美團(03690)早段一度逆市向上，但午後亦失守捱沽，收跌不到1%，科技股可趁回調吸納？相反商湯(00020)因被剔出美國禁止投資制裁名單，有望納入富時指數，帶挈股價四日累升逾30%，但股民若有貨要見好就收？
中資電訊股聯通(00762)公布新春期間通訊數據，全國5G日均流量按年提升60%左右，而集團去年12月5G套餐用戶2.13億戶，按月增加327.1萬戶，一度帶動股價升逾3%，見5.77元，創52周新高，惟其後轉跌收。中資電訊股自去年11月起見底回升，走勢仲可否更上一層樓？
公用股及傳統收息股則有資金吼，其中煤氣(00003)逆市彈3%，有咩啟示？
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