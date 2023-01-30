【前景不穩】美國經濟勢危？大鱷沽空美債期貨創新高

美國債務上限問題繼續擾攘，財長耶倫警告，如果國會無法在夏天達成共識通過提高債務上限，經濟恐將面臨「螺旋式衰退」。專家分析亦指出，美國經濟增長動力不如表面般強勁，只要稍有差池，經濟就會出現倒退。美國的債務危機及經濟不穩亦引來金融大鱷的覬覦，有大量投機資金正在沽空美國國債期貨，淨沽空規模更創下歷史新高！

耶倫直言，對美國債務可能出現違約感到緊張，更形容這可能會是一場毀滅性的災難。她指出，債務違約將引發金融危機及經濟衰退，因為「如果政府無法發行新債，經濟就會陷入混亂」，屆時將不得不削減支出至符合稅收的水平，繼而剝奪政府通過刺激措施提振經濟的能力。當這種恐慌廣泛蔓延後，消費者會因為擔憂經濟而緊縮消費，結果進一步加深經濟衰退，然後又反過來令恐慌再升級，最終形成「螺旋式衰退」。

所幸的是，共和黨籍的眾議院議長麥卡錫表示，將於周三與總統拜登會晤，討論債務上限問題。不過，他亦一如外界預期般「趁火打劫」提出條件，聲稱期望拜登政府能夠以合理及負責任的方式，在提高債務上限的同時削減政府開支；而白宮則表明反對將兩項議題掛鈎。

主權債務違約風險升溫之際，大戶亦開始大舉沽空美債。美國商品期貨交易委員會(CFTC)報告顯示，反映投機資金動向的所有非商業(具有一定規模的投資機構及基金等)、所有年期的美國國債期貨持倉(不計期權)，於截至1月24日時淨淡倉規模達到239.46萬張合約，創下了歷史新高。

CFTC的非商業持倉數據，主要反映持倉達到一定規模的任何實體(機構、企業、個人)，為了「對沖商業成本以外」的目的而作出的部署。換言之，該數據實際上是反映市場上的重量級「炒家」，如大型對沖基金、資產管理公司的持倉。

撇除考慮債務問題，美國經濟的表現也未如表面數據強勁，也是大戶看淡美債的原因。上周公布的去年第四季美國的國內生產總值(GDP)以年率計按季增長2.9%，惟瑞信亞太區私人銀行大中華區副主席陶冬指出，庫存因素貢獻了1.46個百分點的增長，「也就是說GDP增長的一半，來自賣不出去的庫存」，除了服務業消費比較旺盛，其他增長動力都明顯不足。

他更估計，國內消費的增長本季將跌至零，原因是疫情下推動的財政支援措施已進入尾聲；又謂消費疲弱將會是「2023年引領經濟下滑的主要因素」。儘管他認為衰退並非必然，不過只要「出任何一點意外，就可能出現負增長」。