財金官員稱港府將引領部分市場發展　創造有利條件

本港財金官員出席活動時表示，要改變舊有思維，現將「有為政府」與「有效市場」雙結合，即部分市場發展須由政府引導，而港府亦會「義不容辭」、積極引領及全力推進，若需要留有空間予市場發展，港府會為市場創造有利條件。

他提到，經歷3年多的困難時間，要讓國際更了解香港，港府今年將主動出擊，預告會有更多外訪工作，亦會舉行多項大型活動，吸引海外企業來港。至於港府早前提出的「搶企業、搶人才」計劃以來，已接觸不少企業，相信部分將會在港上市。在中東及瑞士出差時，外界關心香港現時的環境，而在接觸過的歐美基金，亦對香港市場有大興趣，相信本港未來發展更亮麗。

他指出，今年將繼續提升香港融資平台，包括容許特專科技企業在港上市，而互聯互通亦會進一步擴容，納入更多產品，讓整個機制廣度及深度加大。去年提出具里程碑意義的互聯互通措施，將爭取上半年落實。包括港股通「南向通」納入在港上市的外國公司及推出人民幣計價櫃台，前者將大大提高有關股份的流動性及企業估值，長遠利好本港股市。隨着愈來愈多國家以人民幣交易，人民幣成為中央儲備，市場對人民幣資產投資渠道需求增加，「南向通」人民幣計價櫃台不但有助人民幣國際化，也有助香港的離岸人民幣中心地位。

他又指，2022年是風高浪急的一年，金融市場大幅波動，但過程中整個市場仍然運作暢順，展示出本港金融市場體系無比韌力，亦有賴金融服務界的人員付出，並肯定今年市場表現會比去年好。