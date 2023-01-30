太古城三房1千萬沽　原業主6年明賺實蝕離場

港島指標屋苑鰂魚涌太古城再有業主損手離場，屋苑套三房單位以1,000萬元售出，2017年至僅升值約30萬元或約3.1%，扣除釐印費及代理佣金等開支，料屬明賺實蝕成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋東盛苑中層10室，實用面積約407方呎，兩房間隔，望少海景，去年11月放盤，未補價第二價原先開價440萬元，累減60萬元，獲綠表買家以380萬元承接，減幅約13.6%，呎價約9,337元，低市價。

●中原李百達表示，鰂魚涌太古城逸天閣高層C室，實用面積約635方呎，套三房間隔，以1,000萬元易手，呎價約15,748元，新買家屬用家，原業主於2017年以970萬元買入，持貨約6年帳面獲利30萬元，單位僅升值約3%。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角丹拿道丹拿花園3座高層H室，實用面積約665方呎，原則三房間隔，現已改為兩房，去年10月叫價1,120萬元，最終減價100萬元，以1,020萬元成交，減幅約8.9%，呎價重上約15,429元。

●中原梁志昌指，西半山承德山莊2座中層C室，實用面積約765方呎，套三房間隔，享山景，以1,700萬元連車位易手，呎價約22,222元，原業主於1996年以680萬元買入，持貨約27年帳面獲利1,020萬元，單位升值約1.5倍。

●美聯蘇振宇稱，西半山嘉兆臺本年首宗成交，單位為3座高層A室，實用面積約812方呎，套三房間隔，獲外區用家垂青，並以1,508萬元成交，呎價約18,571元，原業主於2010年7月以約960萬元購入，轉手帳面獲利約548萬元，物業升值約57%。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城1月暫錄約14宗買賣，平均實用呎價約12,318元，屋苑27座中高層E室，實用面積約687方呎，套三房間隔，以820萬元沽出，呎價約11,936元。

●美聯黃家明稱，牛頭角淘大花園F座低層8室，實用面積約375方呎，兩房間隔，獲睇樓半個月的外區客，以515萬元承接，呎價約13,733元，屋苑1月暫錄約18宗買賣，較上月的11宗，增加逾63%。

●中原麥少基指，九龍塘又一居1月暫錄11宗買賣，其中4座高層C室，實用面積約566方呎，套三房間隔，雙方議價後，以980.8萬元易手，呎價約17,329元，新買家入市自用。

●中原王志忠透露，尖沙咀港景峯1座高層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，以1,360萬元沽出，呎價約25,139元，新買家為首置客，睇樓後24小時内即決定入市作新居，成功上車。

●香港置業曾家輝表示，長沙灣海華麗軒低層B室，實用面積約332方呎，兩房間隔，以約550萬元放盤約3個月後，吸引外區客洽詢，經議價後以528萬元易手，呎價約15,904元，新買家為首置客。

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新界區

●中原吳家威指，東涌居屋裕東苑B座高層6室，實用面積約429方呎，兩房間隔，已補價自由市場價叫價490萬元，減價45萬元，以445萬元沽出，呎價約10,373元，新買家為同區客，睇樓兩個月，眼見樓市持續回暖，加快入市。

●中原陳偉業表示，東涌區1月錄約55宗二手買賣，較上月37宗增加近50%，昇薈2座高層E室，實用面積約1,035方呎，套三房連工作套房間隔，享內園景，叫價1,150萬元，累減42萬元，獲九龍區換樓客以1,108萬元承接，呎價約10,705元。

●中原曾日昇稱，青衣區1月錄約81宗二手買賣，連續兩個月錄逾80宗，居屋青泰苑D座低層2室，實用面積約554方呎，原則三房改兩房間隔，未補價第二市場叫價420萬元，議價後售391.8萬元，呎價約7,072元，新買家為家庭客，睇樓半年後入市。

●美聯姚偉明指，荃灣樂悠居低層2室，實用面積約435方呎，兩房間隔，新買家為外區用家，議價後以638萬元購入自住，呎價約14,667元，原業主2009年以265萬元購入，持貨逾13年多帳面獲利373萬元。

●中原羅家俊表示，葵涌區1月錄得約20宗二手買賣，葵涌葵芳閣3座中層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，早於2020年以630萬元放盤，原業主身在內地未能回港，至去年底回港處理賣樓事宜，降價至市價550萬元，終售480萬元，呎價約11,566元。

●祥益古文彬表示，屯門聚康山莊3座高層F室，實用面積約445方呎，兩房間隔，累減112萬元，以568萬元成交，呎價約12,764元。原業主於2004年以約123萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約445萬元。

●祥益黃慶德稱，屯門慧豐園2座低層E室，實用面積約646方呎，三房間隔，獲區內首置客以598萬元購入作自住之用，呎價約9,257元，屬市價。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天頌苑B座高層5室，實用面積約650方呎，三房間隔，減價50萬元，以450萬元未補價第二市場價售出，呎價約6,923元。原業主於2000年以約99萬元購入上址，現轉手帳面獲利約351萬元，單位升值逾3倍。

●中原文家輝稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居12座極高層G室，實用面積約548方呎，三房間隔，原以568萬元放售，減至550萬元沽出，呎價約10,037元。原業主於1993年7月以172萬元買入單位，持貨近30年帳面獲利378萬元，升值約2.2倍。

●美聯馮根明表示，元朗YOHO Town第2座中層A室，實用面積約433方呎，區內首置客議價後獲減價20萬元，以660萬元成交，呎價約15,242元，原業主於2009年以222萬元購入，持貨逾13年帳面獲利約438萬元，期內物業升值約2倍。

●中原侯惠良表示，沙田濱景花園1月暫錄約3宗買賣，包括5座中層E室，實用面積約563方呎，三房間隔，去年10月放盤時開價約870萬元，雙方議價後以745萬元易手，呎價約13,233元，累減約125萬元，新買家為用家。

●中原鄭應強指，沙田第一城1月暫錄約38宗買賣，平均實用呎價約14,265元，較上月同期錄約20宗升約90%，屋苑3座低層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，去年底放盤叫價約685萬元，議價後以618萬元易手，呎價約13,703元，累減67萬元。

●中原曾展鵬稱，沙田及大圍區1月暫錄約152宗買賣，沙田全輝中心A座中層3室，實用面積約287方呎，兩房間隔，去年12月放盤時叫價約420萬元，議價後售380萬元易手，累減40萬元，平呎價約13,240元，新買家為年輕上車客，是次入市自用。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑1座高層F室，實用面積約1,025方呎，三房間隔連車位，享海景，放盤達1年，叫價1,580萬元，減價130萬元，減幅約8.2%，獲買家以1,450萬元承接，呎價約14,146元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢清水灣大坳門村單號村屋下複式戶，四房間隔，望山景，連約1,000方呎花園，開價1,430萬元，累減232萬元，終售1,198萬元，減幅約16.2%，低市價約8%，原業主於2015年6月以1,100萬元購入，持貨約7年多帳面升值約9%。

●美聯黃少明表示，將軍澳富麗花園2座極低層E室，實用面積約420方呎，兩房間隔，去年11月放盤叫價539萬元，議價後售490萬元，累減49萬，減幅約9%，呎價約11,667元，較對上成交價580萬元，平約15%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳新都城2期9座低層H室，實用面積約538方呎，套三房間隔則，本月初叫價768萬元，農曆年間未有安排睇樓，直至前日安排睇樓，一口減價30萬，以738萬元承接，減幅僅3.9%，呎價約13,717元。

●利嘉閣鄭啟聰表示，將軍澳居屋寶盈花園8座高層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，原業主因為準備移民，決定將上址放售，最終在未補價第二市場以630萬元成交，呎價約10,678元。

●利嘉閣溫錦駒表示，將軍澳維景灣畔10座高層E室，實用面積約498方呎，兩房間隔，開價約868萬元放售，最終累減約58萬元，以約810萬元成交，呎價約16,265元。

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