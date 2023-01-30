【齊淪陷】荃灣中心細戶6年貶12%　天匯高層輸近2千萬沽

二手樓價由高位回落，儘管交投向上，部分業主仍要蝕讓。上車指標荃灣中心仍錄呎價低於萬元成交，兩房單位剛售368萬元，原業主持貨約6年帳面仍虧損52萬元。

美聯李廣順表示，上述單位為17座中層A室，實用面積約374方呎，有裝修，開價370萬元，放盤僅兩日，只減價兩萬元即獲承接，呎價約9,840元。原業主於2017年1月以420萬元購入，約6年帳面貶值約12.4%。

屯門翠華花園都錄跌價成交。該行顧耀彬指，屋苑B座低層4室兩房戶，實用面積約330方呎，新買家睇樓約15分鐘，即以376.8萬元購入，呎價約11,418元。原業主於2018年以440萬元購入，持貨逾4年帳面蝕約63.2萬元，貶值14.3%。

半新盤都繼續要蝕。中原胡耀祖稱，馬鞍山薈朗1座中層B2室，實用面積約221方呎，開放式設計，開價約400萬元，議價後售372.5萬元，呎價約16,855元。單位約4年帳面貶值約8%。

各區豪宅亦有損手個案。市場消息透露，上水天巒II琉森大道單號屋，連逾千方呎花園，獲區內客以3,000萬元購入，較2010年底購入價帳面仍低33萬元，呎價約16,502元。

資料顯示，西半山天匯高層A室，以1.4億元登記易手，呎價約5.9萬元。原業主2017年中購入，帳面貶值近2,000萬元。