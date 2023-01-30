發展商愈趨積極　未來兩個月逾8全新盤推出

今年樓市重新起動，發展商爭相籌備推盤攻勢，至少8個全新樓盤部署於2、3月排隊推出。其中屯門大型上車新盤的新一期計劃本周公布最新部署，有望成為農曆新年後頭炮項目。

●恒地林達民：今年可售新盤約4000伙 市值近400億

他認為，加息及疫情的負面因素逐漸消除，樓市去年壓縮的需求即將釋放，預計上半年樓價會溫和持平地向上，寄望下半年樓價有極佳表現。

而該部門年內推出的5盤中，啟德HENLEY PARK及長沙灣映岸，有機會2月率先推出。其他3盤分別為紅磡必嘉坊第三期、長沙灣西洋菜北街項目及長沙灣巴域街項目，今年銷售目標逾百億元。此外，現正推售的粉嶺北ONE INNOVALE系列項目考慮提價2%至5%。

●啟德承豐道22號項目最快3月推出

韓指出，該盤主打三房及四房大單位，每戶平均實用面積有約1,000方呎，暫定以招標形式推售首批單位。他預計，隨着經濟復甦，今年下半年樓市將漸轉活躍，全年樓價可望有5%至10%升幅。

●ONE INNOVALE-Cabanna單日沽6伙 吸金3,052.04萬元

●富豪物業代理衞振聲料樓價全年升5至8%

其中，富豪．山峯現已累售約四成單位，套現約40億港元，目前餘下91個單位，市值約45億元。至於尚瓏已在去年第四季完成交樓，預計今季開放示範單位，計劃以現樓推售，目前待售單位餘下123伙，連同地舖市值約15億元。集團部署保留兩成單位收租，意向呎租約70至80元。

此外，集團還有3個市區收購項目，包括已統一業權的深水埗海壇街227至227C號項目、已申請強制拍賣的長沙灣青山道291至293號及301至303號舊樓、以及筲箕灣金華街9至19號地盤，3個項目可建總樓面約10萬方呎。

政府快將發表財政預算案，他建議，可考慮將香港人購買第2個單位時須繳款的15%新住宅從價印花稅，回復至雙倍印花稅水平。

展望今年樓市發展，預計加息見頂及恢復通關等因素下，上半年樓價將平穩發展，全年料有5%至8%升幅。

●屯門NOVO LAND將推第2B期 本周公布最新部署

同系大埔白石角University Hill將會緊接推出。新地代理總經理胡致遠表示，該盤一房及兩房比例佔逾七成半，預計3月至4月推出市場，定價會照市況而定，或比上一期有加價空間。

●元朗朗屏新盤雨後3月推首批價單及開售

他指，該盤提供335伙，標準單位佔九成，其餘為連天台及連平台特色戶。正計劃2月率先對傳媒開放設於觀塘的展銷廳。目前正準備3個示範單位，戶型涵蓋一房、兩房及三房。而項目會所將設有種植香草的溫室，另有設施種植及生產蔬果，供給住客享用。

整體市況方面，他認為，通關後市面轉旺，預料向好的勢頭會加強，估計今年樓價會上升約10%。

●維港滙II今連沽2伙 四房戶售5318萬元