【愈演愈烈】遏華高端製造　美議員狙擊太陽能板廠商

事緣上周五一班跨黨派的聯邦眾議員提出，推翻總統拜登去年中暫緩泰國、越南、馬來西亞和柬埔寨出口太陽能電池及模組的「雙反」(反傾銷及反補貼)關稅兩年，60天內會以簡單多數方式表決。民主黨素來以抗擊氣候變化等「進步」思想著稱，其眾議員基爾迪(Dan Kildee)卻表示，「我們不能容許外國太陽能製造商違反貿易法規，尤其是當他們會損害美國勞工和企業。」

被狙擊的表面上是東南亞國家，實際上還是中國企業的產能，事關美國商務部之前調查過後，指一些太陽能板製造商透過移師上述東南亞國家躲開美國的關稅。上月已調低中國太陽能板塊投資評級至「中性」的日資券商大和表示，現階段無法估計這群議員會否得逞，可是萬一關稅豁免真的被推翻，對於中國太陽能板塊而言是重大利淡。

現時美國已經用《防止強迫維吾爾人勞動法案》阻截所有用中國硅料製造的太陽能組件，不論硅料是否產自新疆一律過不了海關。一旦貿易壁壘蔓延到東南亞的產能，就算「新疆牌」鬆章，也會打擊中資廠商對美出口的利潤，並嚴重打擊他們在東南亞擴產的空間。

另外，就有傳華府拉攏日本和荷蘭限制對中國輸出半導體技術取得進展，美資券商富瑞評論「魔鬼在欠缺細節」，迄今未見官方聲明應該因為日本和荷蘭只是原則性同意，限制甚麼光刻微影技術尚未談攏，萬一氟氬(ArF)浸潤式深紫外光(DUV)光刻機也被限制對華出口，中芯和華虹連成熟製程都有麻煩。它適用於45至7納米製程，難以監管它是否用於西方想禁的14至7納米製程。

內地去年進口光刻機金額倒退16%，富瑞估計只是交貨期拖長所致，日本的份額卻提高至33%。巧合的是，Canon周一公布，其氟氪(KrF)半導體光刻機去年銷量增13部至51部，預料今年增至59部。

該企沒有披露這批光刻機的去向，充其量亦只能應付90納米製程。副社長田中稔三表示，一些半導體生產設備屬管制範圍，對業績影響輕微，問題是之後管制可能愈來愈緊，需密切注視。