美股全線下跌　SoFi逆市漲14%

市場觀望本周重磅業績消息，以及聯儲局的議息結果，美股周一早段回吐近期部分升勢，道指跌68點，報33,909點；標指跌26點，報4,044點；以科技股為主的納指跌135點，報11,486點。專家估計，近期美股升勢只是平倉活動所引發，並繼續警告股市可能會再跌。

港股方面，恒指夜期報22,162點，升16點，高水92點。

近來華爾街的賣方機構一致唱淡美股，不料股市卻持續反彈，導致不少投資者損失慘重。金融數據及市場研究公司S3 Partners董事總經理Ihor Dusaniwsky引述數據指，截至上周四，按市值計沽空了股票的淡友已累計損失了810億美元，而去年全年則獲利3,000億美元。

渣打首席策略師兼全球研究主管Eric Robertsen認為，近期股市升勢似乎過分地樂觀。目前投資者是建基於一種對經濟維持「脆弱的平衡」的憧憬，即經濟增長和通脹降溫到「足以阻止聯儲局繼續加息」，但又不會對企業盈利構成衝擊的情況。

他指出，這種期望未必能夠成真，因為勞動力市場尚未有明顯的降溫(即通脹壓力仍然存在)，商業調查數據亦顯示經濟正在喪失動力。

幾乎每日都唱淡股市的摩根士丹首席美股策略師Michael Wilson亦指出，近日美股的反彈只是由於淡倉平倉、季節性的資產配置需求所帶動，並提醒聯儲局本周仍然會加息，「投資者似乎忘記了不要和聯儲局作對的原則」。

企業消息方面，美國金融科技公司、在香港經營網上證券交易平台的SoFi公布，截至去年底止一季收入為4.56億美元，按年增長59.98%；淨虧損4,000.6萬美元，相對2021年同期虧損1.11億美元。該公司於上季的金融服務用戶數達522.3萬人，按季增長10.12%，其股價早段曾升14.06%。

由通用電氣(GE)分拆出來的GE HealthCare公布，上季收入按年升7.6%至49.38億美元，股東應佔純利按年跌1.77%至5.54億美元，其股價跌0.74%。