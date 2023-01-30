李惟宏倡下調股票印花稅　增香港金融市場競爭力

港府就新一份財政預算案進行公眾諮詢，立法會金融服務界議員李惟宏建議，政府應下調股票印花稅，以提升本港金融市場的競爭力。同時期望能在「跨境理財通」納入券商參與，形容對業界而言是「多一條生路」，也能為機制提供更多的投資產品，增加機制的吸引力。

他又指，雖然GEM(前稱創業板)的上市企業主要是中小企業，但每宗上市背後涉及的中介人眾多，例如投資銀行、律師行等，其產業鏈具一定規模，對行業生態有正面作用，期望能盡快活化GEM。

他指出，本港股市市值、融資平台等方面做做得「成功」，但有時在「包裝與演繹」上有所欠缺，應多下工夫。在積極吸納資金及人才時，應考慮如何為人才提供「一條龍配套」，例如海外人才子女的教育問題，以吸引他們來港，又建議可借鏡新加坡移民政策與工作簽證綑綁的做法。

去年證券業停業數字創歷來新高，達47間。李氏認為，面對傳統佣金收入下降的大環境，業界要與時並進，升級轉型，包括將合規或交易平台自動化、提供跨界別支付平台等，提升客戶體驗，並可以考慮拓展虛擬資產業務，擴展收入來源。至於政府亦應在監管及市場發展取得平衡，並持續完善市場基建。

至於香港證監會早前就持牌期貨經紀行的建議風險管理指引進行諮詢，包括建議期貨商在期貨客戶30日內兩次未依期清繳「追孖展」，便不應再予寬限。他指出，若期貨商在上述情況不再予客戶寬限期而強制平倉，會大大削弱交易靈活性，認為現行制度行之有效，而且現有的懲罰工具箱已足夠，毋須改動，而合規職能過分細化，將增加營運成本，令行業的生存空間收窄。

被問到若屢欠孖展應立刻強制平倉規則實施，會否引起「停業潮」。李氏指，要視乎過渡期、證監會執行的嚴謹程度。