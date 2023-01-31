東方日報B1：外匯基金年蝕2024億　歷來最差

以美國為首的主要經濟體急劇加息、內地經濟下滑及地緣政治動盪三重夾擊下，去年外匯基金上演股、匯、債「三殺」，慘錄投資虧損2,024億元，為歷年最「甘」！金融管理局總裁余偉文坦言，去年投資市場打破傳統「股債互保」觀念，股票、外匯、債券同時錄得負回報為近50年一遇，市場今年仍受困多個不明朗因素，尤其是通脹走勢。

外匯基金去年各投資分類均錄得虧損，以股票最傷，港股及其他股票分別錄得虧損195億元及612億元；債券虧損533億元，非美元資產外匯估值下調401億元。

全年計，外匯基金的投資回報率為負4.4%，僅次於金融海嘯時的2008年。余偉文指，市場上大部分混合資產基金去年虧損約16至18%，反映外匯基金所堅持的防禦性部署，有效將市場風暴的傷害減低。

單看第四季，外匯基金錄得投資收益764億元，其中香港及其他股票分別賺163億元及312億元，債券賺254億元，可惜難以收復首3季連續虧損共2,788億元的失地。截至去年12月底，外匯基金累計盈餘5,555億元，大致回到2016年底時水平。

其他投資方面，去年首9個月，「長期增長組合」錄283億元投資虧損，2009年開展投資至9月底，內部回報率為13%。余偉文承認，去年投資環境難免錄得虧損，如私募基金投資的公司即使獲利，計算估值時仍會因環球股市不景出現虧損；但據當局所知，相關公司的實際營運表現均錄不錯成績，房地產及基建的投資表現亦較為穩定。

他又稱，金管局無直接投資「爆煲」的加密貨幣交易所FTX，惟外匯基金沒有禁止投資虛擬資產，一些外聘投資經理的投資較具彈性，或有沾手相關資產。

外匯基金除了捍衞港元匯率穩定外，其表現亦影響庫房收入，即有機會影響港府「派糖」力度。按照政府與金管局既定的分帳安排，2022年外匯基金支付予財政儲備存款的費用為350億元，支付予特區政府基金及法定組織存款的費用為221億元；上述數字並未包括未來基金之款項。

即使本月各類資產均錄正回報，初步計算投資收益或以百億元計，余偉文指，金融市場今年仍受眾多不確定因素困擾，資產價格將持續波動，環球主要央行的貨幣政策將繼續主導投資前景，市場關注加息周期於甚麼水平完成，通脹走勢是箇中關鍵。現時通脹仍遠高於主要央行的目標，一旦現實與市場預期有較大出入，資產價格難免再出現猛烈波動或調整。

比較樂觀地想，內地復常有望令經濟今年強勁復甦，市場預期通脹進一步放緩令環球央行放慢加息，債券將更具吸引力；目前國債收益率處於多年高位，使債券投資者得到最多的利息收益。他強調，外匯基金會維持「保本先行，長期增值」的投資原則，保持靈活性，作適當防禦性部署，維持高流動性；亦會持續多元化投資，以穩定長期投資回報。

另一邊廂，法國外貿銀行高級亞太區經濟學家吳卓殷認為，隨着環球加息潮見頂，不明朗因素逐步消退，將吸引投資者將資金從避險資產抽出，並重投較高風險投資，將帶旺今年股票市場，外匯基金表現定會好過2022年。