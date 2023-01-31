豐田更換社長料捨氫能　電動車廠商勢掀激戰

現年66歲、月初高呼「純電動車不是出路」的豐田社長豐田章男將於4月卸任，改任會長，以「年輕」、「愛車」為由，提拔53歲的品牌總監兼凌志總裁佐藤恒治繼任社長。社長乃日企管理架構中的最高執行實職，類似行政總裁、董事長性質的會長則屬虛職，因此豐田章男表面升職，實質放權。

這次突如其來的人事變動引起不少揣測，目前最廣為流傳的是集團打算大力發展電動車，故要「掃除」豐田章男這個阻礙，事關他月初才語出驚人，聲稱汽車產業「沉默的大多數」都在質疑電動車的前景，「只是礙於目前電動車趨勢正盛無法說出來」。

●氫能車走向國際不容易

過去他亦一直大力推崇混能車、氫燃料車，試圖向外界描繪新能源車另一種未來，並且僅將電動車視為氫燃料車的過渡方案。豐田不斷投入氫燃料和混能，效果卻不甚明顯，所謂「沉默的大多數」可能只有他自己一人。

早已看清現實的全球第二大車企、德國福士汽車對氫能嗤之以鼻。福士乘用車品牌行政總裁Thomas Schafer明言，福士未來10年都不會量產氫能車，理由是氫燃料儲存佔據大量空間，於一般乘用車市場無意義，也許只適合貨車、巴士等商用車。財務總監Arno Antlitz則稱，福士2026年前全面實現電動化轉型，「幾乎停止」投資傳統內燃機汽車，預告未來數年對電動車技術及軟件的投資將達到高峰，冀之後收穫可觀回報。

各大車廠紛紛捨棄氫能而擁抱電動車，皆因氫能許多瓶頸難以攻克，如建立完整的補給網絡、製造價錢實惠的「綠氫」，現階段基本上只在日本街上行走的小量民用氫能車，要走向國際殊不容易。問題是日本車企多年來燒錢研究氫能儼然騎虎難下，純氫燃料引擎又與他們孜孜鑽研的傳統汽油內燃機有相近之處。

其實豐田也曾看好純電動車，2010年入股特斯拉(Tesla)，兩年後還合作推出「RAV4 EV」，可惜銷量平平，終在2017年沽清Tesla，分道揚鑣。

也許這次經歷令豐田章男對純電動車失去信心。不過，近年電動車迅速崛起，豐田在各方壓力下終在2021年底發布全球電動車戰略，計劃2030年前推出30款電動車，旗下日系豪華車標桿凌志更打算逐步轉型為全電動車品牌，即將繼任社長的佐藤本來就是凌志總裁，坊間遂聯想豐田加緊向電動車靠攏。

●比亞迪料去年賺逾160億

不過，中國、美國、歐洲的車廠早就在電動車領域廝殺，日本要後來居上勢必吃力。以「刀片電池」發圍、躊躇滿志進軍海外的比亞迪發盈喜，預告去年大賺160億至170億元(人民幣‧下同)，增長4.25至4.58倍，扣除非經常性項目後仍賺151億至163億元，增長逾11倍，主要是手機部件及組裝業務盈利因產能利用率偏低而受壓之際，新能源車銷量激增令盈利大幅改善，並緩解原材料漲價的壓力。單計上季，兩種盈利按年、按季都有增長。

●豐田一直押注氫燃料車，於電動化方面遠遠落後同行。