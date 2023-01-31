台積電開紅盤漲8%　美3大客戶傳加單

台灣股市昨日新春長假期後重開，全球最大晶圓代工廠台積電股價紅盤大漲7.95%，以全日高位543元新台幣收市，創去年6月初以來新高，市值重返14萬億元新台幣(約3.65萬億港元)大關。消息指，蘋果公司(Apple Inc)、超微半導體(AMD)、英偉達(Nvidia)為要在人工智能(AI)領域競爭，近期紛紛緊急向台積電落單。

相關晶片或在4月後逐步產出，為台積電第二季的傳統淡季注入暖流。有分析預料，以新台幣計，下季該企營業收入按季收縮幅度可望收窄至3%左右，全年可望錄得增長。若庫存消化進度如預期，該企最快可於2024年重回高速成長軌道，並朝一年千億美元營收的目標邁進。

台積電未有回應傳聞，但據集團之前的分析員會議所指出，受半導體庫存調節影響，今年上半年營收將按年減少中至高個位數百分比，下半年美元計價營收則可望按年增長，令全年小幅增長可期。

記憶體晶片業或勁蝕390億

晶片業庫存問題源於新冠疫情初期人們被迫留家或在家工作，令消費類電子產品大賣，可是後期由於通脹飆升，人們減少消費，才令庫存日增。外媒更表示，記憶體庫存達空前水平，足夠供應3至4個月所需。故可斷言南韓巨企三星電子及其他記憶體業者，產出的每一片晶片都在虧損，今年集體營業虧損預計將達創紀錄的50億美元(約390億港元)。其中三星是較為被看好的一間，該企將在今天公布去年第四季業績。

至於美國最後一家記憶體晶片製造商美光科技上月底則表示，除減產之外，還將刪減新廠房和設備的預算。南韓的SK海力士也削減投資並縮減產量。

資產管理公司Midas的聯席行政總裁申真昊表示，三星、SK海力士和美光3大動態隨機存取記憶體(DRAM)廠商都在減少供應，而市場更為分散的快閃記憶體(NAND Flash)更見競爭激烈，如市況轉壞，可能出現業界整合。不過亦有分析認為，記憶體將在下半年復甦，原因是內地解封，利好市場需求。