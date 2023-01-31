大和葉捷賢細說分析員血淚史

「步步高陞」大家拜年嘅時候就聽得多，實踐起嚟真係人人一部血淚史！絲絲早排請到大和公共事業、再生能源及環保區域研究主管葉捷賢(Dennis)探討公用股同新能源股，順便了解吓分析員呢行近年有咩變化……聽完真係覺得「能者多勞」！

Dennis話，近年變化之一係產業發展同行情變化愈嚟愈快，「以前啲嘢好簡單，電力股咪睇吓中國嘅GDP(國內生產總值)，預測需求係點，跟住睇吓個煤價，依家變咗要諗啲政策會唔會改？政府會唔會壓電價？今日畀嘅基本面分析，聽日會唔會另一回事呢？」

●跟50間公司 同內地競爭

又例如，以前上市公司畀個指引，咪番去改吓個Model(盈利預測模型)囉，依家係「你信唔信先」？好似舊年年頭好多人睇好陽光電源，點知出到嚟毛利率受壓、營銷開支上漲，又要減值，深入了解呢啲行業先知道唔同逆變器分銷渠道唔同，擴大市場份額要畀好多錢。

提到陽光電源，絲絲都留意到Dennis近排跟多咗好多A股公司，連切硅片嘅科創板公司都睇埋，搞到依家跟成差唔多50間公司，一方面係A股市場同內地高新技術不斷發展嘅縮影，另一方面就係佢要直接同內地嘅分析師大軍競爭，「人哋團隊好多人，我哋得幾個，出盡力都冇可能一個星期內出到報告，話晒唔可以太行貨，所以有時寫完出嚟都已經有啲過時。」

佢又慨嘆，「以前星級分析師可以好賺錢，但依家投行未必再好value一啲好好嘅分析師，覺得有人出報告咪得囉，齋靠間行個名啲人都會睇啦」。歐盟《金融工具市場法規II》(MiFID II)嘅生效亦都令基金想自己做番研究，搞到好多人被撬走。

●最緊要眾人皆醉我獨醒

不過，所謂「有危就有機」，Dennis認為，市場對分析員嘅需求依然充足，拼唔到速度，可以拼深度，憑知識同經驗篩選出有用嘅資料、預測到未來、眾人皆醉我獨醒先係最緊要，尤其是依家啲研究報告話就話汗牛充棟，真正有深入研究嘅其實唔多，又話「後生仔好多諗法，更適應新嘅變化同知識，反而係我哋啲老鬼要追、要學得夠快！」

●葉捷賢慨嘆，以前星級分析師可以好賺錢。