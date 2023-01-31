廖嘉豪：環球資產配置宜再加注債券

去年投資者認為面對戰爭導致的供應中斷，美國是最有韌性的經濟體。但是近期數據反映，聯儲局收緊貨幣政策令美國經濟或開始漸入困境，即使在2022年最後一季整體經濟增長看似強勁，但仔細看，上季經濟的大部分增長屬於那種無法重複或不太健康的擴張，或會為未來幾個月帶來麻煩。

補庫存貢獻第四季經濟增長的一半以上，為1.5個百分點。不過目前企業並沒有試圖再增加庫存，隨着零售銷售下降，庫存反而一直在堆積。另一個推高增長的主要領域是進口，即進口下降對整體GDP增長貢獻了0.7個百分點。綜合來看，兩者都指向消費和經濟活力的轉變。這些都是由收縮驅動的項目，對未來幾個季度的GDP來說不是好信號。

本周將公布的一月就業報告也許會增加20萬個崗位，但勞動力市場數據仍有機會在春季急劇轉弱。

聯儲局或將加息幅度放緩到25個點子，主席鮑威爾很可能會在2月1日的新聞發布會上傳達鷹派信息，關注過去12個月的通脹多於未來的領先指標，直到美國就業下降。同時，美國廣義貨幣供應(M2)正在收縮，這是對通脹上升速度的有力預測指標。

鑑於過去一年實際債券收益率急劇上升，環球資產配置上，投資者或可開始削減對黃金的偏好。過去一年，黃金以美元計價上升了5%，而全球固定收益工具下跌了10%，環球股票下跌7%。即使黃金收益率為零，但之前一直是重要價值部署，因為面對貨幣政策明顯收緊，價格亦未有向下調整。金價目前當然未有急劇修正的風險，但隨着通脹速度減慢，實際利率的上升可能對價格帶來壓力。

那從黃金獲利後套現的資金，又應如何運用？投資者不妨考慮分配於優質債券及環球股票。從1至3年期來看，短期美國國債收益率約為4.2%，其中六個月期國庫券收益率最高(4.85%)。長期美國國債可視為一種投資組合風險管理工具，但已經嚴重倒掛的收益率曲線，同時鼓勵大家或可更多地投資於收益率最高、價格波動性最低，孳息曲線短端的部分。目前加大對債券的部署，有望為未來潛在的股票部署提供資金來源。

至於環球股票較值得留意是美國以外地區股票。即使在年初至今上升之後，美國以外股票的估值仍相對於美國有異常大的折讓，超過25%。美國股票在環球指數中的歷史高位比重(在2022年高位時接近65%)可能下跌，意味未來幾年美國以外資產的表現會更好，部分原因是貨幣對美元升值。中國放寬了防疫政策，釋放了被壓抑的內需。這將使政策寬鬆措施更加有效，並很可能在2023年將中國的實際經濟增長率回升至5%以上，即使在出口疲軟的情況下，估計亦無礙復甦。最近的迹象反映，隨着嚴重的能源衝擊減弱，歐洲增長前景也在改善，衰退程度可能較市場之前預期的溫和，歐盟國家的天然氣儲存量遠高於正常水平，德國等國家在確保未來供應來源多樣化方面取得了明顯進步，歐洲大型股票開始浮現投資機會。當美國經濟疲弱完全展露，且市場開始預期未來經濟復甦時，或是配置更多環球股票的時機。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪