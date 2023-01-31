林嘉麒：外圍風高浪急　港股上升趨勢未變

中國春節期間內地多項經濟活動表現突出，出遊人數大增、電影票房見歷史上第二高等，可惜的是，市場期待A股的開門紅並沒有出現。納斯達克中國金龍指數在春節期間上漲4.79%，A股卻來了一個反高潮，在期指結算日上映一場淡友反擊戰，內地股指昨日(30日)整體高開後就一路升幅收窄，最終上證指數收市只微升4點，而恒指收市更大跌619點，農曆年後的升幅幾乎全失，亦回補了初五開市日的上升裂口。

確實，港股在A股休市期間上升不少，或已反映部分利好因素，加上期指結算日成為投資者獲利機會，北水昨日亦持續有淨流出的情況，延續假期前獲利的動作。恒指走勢上固然走樣，惟趨勢上仍未變，短線10天線是初步支持，20天線當然是關鍵，相信21,300點有一定的防守力，未有貨的調整時是分段入市的機會。

事實上，本周投資市場焦點多，入市也不急，也難怪投資者會選擇先行獲利離場等一等、諗一諗。外圍美國聯儲局將舉行今年首次利率政策會議，市場普遍預計聯儲局將進一步放緩加息步伐，畢竟近期美國通漲數據回落較預期理想，投資者均認為聯儲局在經濟放緩壓力下，加息步伐或會改變，預期本周議息加息四分之一厘後，三月或會停止加息，年內更有可能出現減息的情況，美元亦由早前強勢慢慢轉弱，現水平已回落至101附近。

儘管早前多位儲局官員分別放鷹，苦口婆心的向投資者忠告息口見頂還遠，也不存在年內減息機會，市場卻懶理，相反在自我陶醉中，我們不能排除聯儲局在議息後的語氣及態度再給飲醉了的投資者醒來一把掌。

另一方面，本周仍是美國企業財報密集發布期，重點企業包括蘋果公司、谷歌、亞馬遜、Meta、埃克森美孚、高通、輝瑞、卡特彼勒、星巴克等。周五又有非農數據，經濟放緩下，是投資市場相當關注。而超級央行周有歐洲央行和英倫銀行料上調利率50個點子。OPEC+聯合部長級監督委員會會議將召開，產油國將研究目前的市場狀況。既然預料外圍也風高浪急，這周不如延續新年的假期mood看清楚再作部署。

元宇證券基金投資總監 -林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)