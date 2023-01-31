陳蓓敏：中電估值吸引　目標65元

美國公布上周新申領失業援助人數跌至18.6萬，較市場預期為佳，但平均時薪下跌，持續申領失業金人數增加至167.5萬人，多於市場預期。息口高企下，美企業前景見壓力，紛紛裁減人手削開支。美國去年12月新屋銷售放緩。美資本巨頭對中國批評漸見收斂，微軟聯合創辧人蓋茨罕有地高調指出「中國崛起是世界的巨大勝利」。本周多國央行有議息會議。投資者關注息口風向。美股三大指數又臨近風口位，需待聯儲局議息後，才見方向，走勢有保留。

A股農曆新年假期後復市，上證和深證見紅盤高收，取得鴻運當頭之意。外資看好中國經濟步伐下，兔年內地股票市場有期待。周一(30日)港股期指結算日，恒指跌619點，險守二萬二關口，成交金額逾2,000億元。月內恒指累積升幅約2,400點，再加上周內多個央行會議，投資者選擇審慎。臨近業績公布期，資金流向防守性高息選擇。藍籌巨頭走勢尚見動力，但升幅稍放缓。

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)