道指低收260點　油價跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.24；港匯見7.8346；離岸人民幣(CNH)報6.7571；美元兌日圓處130.51；歐元報1.0849，英鎊報1.2349。金價處1,922.2美元。布油報84.64美元，紐油報77.94美元。比特幣跌3.8%，至2.28萬美元。道指期貨升50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水100點。

●道指收報33,717點，跌260點或0.77%；標指收報4,017點，跌52點或1.3%；納指收報11,393點，跌227點或1.96%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報22,040點，跌28點。

●2月恒生指數夜期收報22,194點，升48點，高水124點，成交19,609張。

●市場預期美、歐央行繼續加息，加上俄油出口強勁，油價受壓。紐約期油收報每桶77.9美元，跌1.78美元或2.33%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.9美元，跌1.76美元或2.03%。

●紐約期金收報每安士1,922.9美元，跌6.5美元或0.3%。

●英國富時100指數收報7,784點，升19點或0.25%；德國DAX指數收報15,126點，跌23點或0.16%；法國CAC指數收報7,082點，跌15點或0.21%。

●日本去年12月零售銷售按年增長3.8%，勝預期。

●比亞迪股份料去年多賺逾4倍。

●佳兆業集團正就業績進行審核，將盡力3月復牌。

●中國神華盈喜，料去年至少多賺逾39%。

●傳小米新設經營管理及人資委員會，由雷軍領軍。

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