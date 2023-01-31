科濟藥業與羅氏達成一項臨床合作協定

根據協定，羅氏將負責臨床試驗的營運管理和推進，科濟藥業與羅氏將共同承擔AB011用藥組在臨床試驗中的費用。在本次臨床合作中，科濟藥業自主研發的高特異性和高靈敏度CLDN18.2免疫組化(IHC)檢測試劑盒將用於評估CLDN18.2在胃癌患者中的表達。

雙方共同開展的AB011聯合Atezolizumab的試驗將作為羅氏腫瘤免疫治療開發平台Morpheus項目的一部分。Morpheus項目是Ib/II期臨床試驗平台，針對包括消化道腫瘤在內的多種具有高度未滿足臨床需求的癌症，旨在評估藥物的安全性和早期療效，從而更快速、更有效地開發新型的聯合治療方案。