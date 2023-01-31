港股先升後回　ATMJ倒跌　滙豐靠穩

港股早段反彈超過200點後乏力，恒生指數倒跌近百點，低見21,988點，再度考驗兩萬二關支持。國企指數及科技指數都回軟，主板成交600億港元。

大型科網股倒跌拖低大市，京東集團跌1.3%；騰訊跌0.8%；阿里巴巴及百度跌0.3%；美團跌0.1%。小米集團保持升逾2%。

金融股個別發展，中國平安升0.6%；工商銀行升0.4%；友邦保險及滙豐控股升0.1%；建設銀行跌0.2%；香港交易所跌0.7%；指商銀行跌1.1%。

【09:20】港股向好 ATM撐市 比亞迪漲3%

港股開市向好，恒生指數升120點或0.54%，報22,190點；國企指數高開55點或0.74%，報7,551點；科技指數升34點或0.76%，報4,614點。

大型科網股回穩支撐大市，美團升1.3%；騰訊升0.7%；阿里巴巴升0.5%；京東集團升0.2%；小米集團升0.1%。

金融股做好，招商銀行升1.8%；中國平安升1.3%；香港交易所升0.6%；友邦保險升0.5%；建設銀行及工商銀行升0.4%；滙豐控股開市升0.3%。

比亞油股份及中國神華齊發盈喜，股價高開3.1%及0.4%。