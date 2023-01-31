世邦魏理仕：亞太區零售商跨境擴張首選目的地　港居第二

亞太區零售業復甦持續，商業地產服務商世邦魏理仕(CBRE)發表報告指出，香港在零售商眼中，被視為亞太區跨境擴張首選目的地第二位，與新加坡齊名，名次僅落後於內地一線城市。主因是零售商留意到旅客回流香港、政府經濟刺激措施及強勁本地消費帶來機遇。

該份《2023年亞太區零售租戶調查》於去年11至12月期間進行，訪問了87名零售商，發現市場氣氛轉趨正面樂觀：72%受訪者預計銷售額將在去年的基礎上升，而即使成本上漲，71%零售商仍然計劃開新店。隨着人們生活回復正常，48%預計部分網上銷售將轉化為實體零售，43%認為實體店人流可返回疫情前的盛況。

由於對前景信心增強，61%受訪者開店時較傾向租賃市中心的商場，數字較2021年同一個調查多9個百分點。另外，相較於黃金地段，37%零售商對租用二線街道物業感興趣，比例較2021年大幅增加14個百分點，是各種不同舖位增長之最，或反映一線街道空置率較少，以及由於二線街道的租金較低，變得相對吸引。

該行商舖部資深董事兼主管溫運強相信，在防疫措施逐步放寬下，中港兩地零售業將迎來最強勁的反彈，推動租賃需求和租金增長。他建議零售商與業主磋商，共同制訂靈活的租賃安排或裝修補貼措施，以管理成本。

儘管前景樂觀，但通脹下成本上升帶來挑戰，87%受訪者表示最關心生產及僱員成本增加的問題，其次是勞動力短缺(67%)及經營網上業務成本上升(66%)。

日本、台灣、越南和馬來西亞在報告中同列亞太區跨境擴張首選目的地第4位(沒有第3位)，其後排名依次由印度、南韓及太平洋區(如澳洲東部)奪得。