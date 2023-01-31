ETF焦點：2022年五大ETF市場「之最」

「一元復始，萬象更新」。過去幾年，香港ETF市場步入快速增長的階段，除了成交額持續創新高(2022年的平均每日成交額升至120億元)，產品種類亦不斷擴大。想知道新一年ETF市場的發展趨勢，不妨回顧去年的多項市場紀錄，從中參透！

1. 「最活躍」新上市產品

2022年，香港新上市ETF共有29隻，合共集資28億元。自證監會於2022年10月31日正式准許虛擬資產期貨ETF在香港公開發售以來，截至2023年1月27日，已有三隻加密資產ETF在香港交易所上市，包括亞洲首隻比特幣期貨ETF，以及全球首隻以太幣期貨ETF，為個人投資者開拓加密資產領域的新機遇。

當中，首批兩隻於去年12月上市的加密資產ETF，成為了2022年交投最活躍的新上市ETF，它們自上市後於該月最後兩周的合計平均每日成交額達到1,340萬元。

2. 「最吸金」新上市產品類別

ESG(環境、社會及管治)ETF是2022年新上市產品中資金流入最多的產品類別，7隻以ESG為主題的新上市ETF錄得6.7億元的資金流入淨額，其中，投資於優質亞洲綠色債券的Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF(03059／83059)錄得高達6.5億元的淨流入，佔去年新上市ETF淨流入金額之大部分。

3. 「最多數目」新上市產品種類

2022年，不少主題式ETF陸續上市，主導着ETF市場的新上市產品，當中包括首隻元宇宙ETF、首隻碳期貨ETF、首隻以首次公開發行股票為主題的ETF、首隻區塊鏈ETF，以及首隻加密資產ETF。年內，新上市主題式ETF的平均每日成交額為931萬元。

4. 「最受歡迎」新進旗艦指數

以恒生科技指數為基準的ETP(包括槓桿及反向產品)於2022年的交投進一步增長：去年成交額十大ETP之中，共有4隻產品追蹤恒生科技指數，成為十大成交榜中最多產品追蹤的基準指數。追蹤恒生科技指數的6隻ETP均於2020年上市，自此交投持續增長，於去年的平均每日成交金額達到27.6億元，按年大幅上升279%，使其成為香港ETP市場中繼恒生指數、恒生國企指數後的第三大旗艦指數。

5. 「最新」互聯互通里程碑

ETF於2022年7月4日正式獲納入滬深港通，標誌着香港交易所中港市場互聯互通計劃的最新里程碑。納入後首六個月，透過滬深股通(北向)及港股通(南向)交易的合資格ETF，平均每日成交額分別達到人民幣6,670萬元及9.1億港元。目前獲納入的合資格北向及南向ETF分別有97隻及5隻。

踏入2023年，香港ETF市場繼續保持強勁勢頭，首兩周的平均每日成交額達到163億元，較前兩周上升74%。隨着香港ETF市場的產品選擇更趨豐富，加上投資者對ETF加深認識，預期今年ETF市場有望取得更多突破性進展！

香港交易所證券產品發展聯席主管 羅博仁(Brian Roberts)