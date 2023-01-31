車企鬥平！福特Mustang電動車減價達4.6萬撼Tesla

外媒報道，繼電動車廠特斯拉(Tesla)後，美國車廠福特(Ford)的電動車亦減價。福特降低旗下電動車型號Mustang Mach-E的售價，最多達5,900美元(約46,020港元)。福特周一股價收報12.89美元，下跌2.86%，特斯拉收市下挫6.32%至166.66美元。

福特周一表示，與特斯拉Model Y旗鼓相當的Mach-E，其價格平均下調約4,500美元，視乎車型。減價幅度從600至5,900美元，而特斯拉在1月初對其Model Y的減價幅度達13,000美元。

福特電動汽車業務客戶總監Marin Gjaja表示，Mach-E的產量預計將從每年78,000輛增至130,000輛，並指公司正在應對市場的變化，當希望在市場上保持競爭力時，必須做出回應。

Gjaja表示，由於產量增加以及部分商品成本下降，福特預計將通過成本改善來抵銷部分利潤縮水。Mach-E的起始價現在約46,000至64,000美元。特斯拉的Model Y起始價約53,500至57,000美元。