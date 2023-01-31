【高盛推介】比亞迪發盈喜 輪證點揀？
2023年01月31日 10:51
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周一(30日)跟隨大市下跌失守240港元水平收市，跌約2.7%，周二(31日)早段受盈喜消息利好反彈，開市隨即重上240元水平。現報247.6元，升約3.3%。比亞迪發盈喜，料去年全年盈利介乎160億至170億元人民幣，按年增長約4.25倍至4.5倍。
觀察個股輪證資金流向，淡倉於近期獲資金吸納，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約490萬元。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意比迪購(24467)。貼價選擇可留意比迪購(26231)。價外選擇可留意中期比迪購(11237)。牛證方面可留意屬貼牛的新上市比迪牛(50602)，與現價有約25元收回距離。
比迪購24467，行使價279.08元，2023年3月27日到期，實際槓桿9.4倍，高槓桿。
比迪購26231，行使價250元，2023年3月28日到期，實際槓桿7.8倍，貼價。
比迪購11237，行使價309.08元，2023年9月22日到期，實際槓桿4.6倍，價外、中期。
比迪牛50602，收回價220元，行使價216元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，新上市貼牛。
投資者如看淡，認沽證方面的貼價選擇可留意比迪沽(29312)。低面值選擇可留意比迪沽(24652)。熊證方面的貼熊選擇可留意新上市比迪熊(51052)，遠熊選擇可留意比迪熊(66844)，與現價有約25及45元收回距離。
比迪沽29312，行使價188.78元，2023年5月23日到期，實際槓桿6.4倍，貼價。
比迪沽24652，行使價167.78元，2023年5月25日到期，實際槓桿6.6倍，低面值。
比迪熊51052，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，新上市貼熊。
比迪熊66844，收回價290元，行使價294元，換股比率500，槓桿比率5.4倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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