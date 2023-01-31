【高盛推介】騰訊低位整固　資金積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(30日)急吐至380港元水平收市，跌約6.7%，周二(31日)高開約0.7%後曾反彈高見397元，但及後轉跌，最低見377.2元。現報377.6元，跌約2.5%。有券商料網遊行業收入恢復支持，今年遊戲股前景將改善，並指在大型股中偏好騰訊。

觀察個股輪證資金流向，好倉於周一獲資金積極趁低吸納，錄得約1.18億元資金流入，為周一最多資金流入的個股相關資產。淡倉於上周四及上周五共錄得約2,870萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

觀察港股通資金流向，周一北水沽出騰訊，錄得約36.9億元資金淨賣出。

騰訊購12266，行使價455.2元，2023年7月4日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿。

騰訊購27060，行使價437.95元，2023年6月30日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、低面值，可控制注碼。

騰訊購12131，行使價463.98元，2023年8月28日到期，實際槓桿6.4倍，價外、中期。

騰訊牛50451，收回價375元，行使價372.2元，換股比率500，槓桿比率51.5倍，高槓桿貼牛。

騰訊牛50098，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率17.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.6倍，低面值。

騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿5.3倍，貼價、低街貨。

騰訊熊69138，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，市場上首三高槓桿之一貼熊。

騰訊熊50099，收回價430元，行使價433元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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