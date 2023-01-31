利嘉閣：今年樓價料升10%　首季將現小陽春

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，去年樓市渡過艱「虎」一年，隨着通關、撤銷防疫措施、息口有機會見頂、內地專才來港及積聚的購買力釋放等十項利好因素下，兔年樓市已見回升，尤其是近日大額成交顯著增加，對全年樓價升幅預測由去年底約5%至8%，調升至逾10%，估計2、3月期間將現樓市小陽春。

他又指，傳統資金及新來港資金將陸續湧入樓市，推動交投，本月一手市場已錄逾500宗成交，豪宅率先起動，估計2月份開始發展商將排山倒海地推盤，全新樓盤將分批推出，求量兼求價，當中會包括市場有一定需求的中小型單位。公司今年亦會增聘前線員工，目標約500人，分行就繼續進行優化，傾新租約並搶租熱點舖位，另會投資逾千萬元持續發展媒體網絡宣傳。他又指，現時公司前線員工約1,800人，連後勤則約2,100人，而高峰時期有約3,000人。

利嘉閣地產主席施慧勤表示，過去一年，香港地產市道疲弱，公司亦面對不少挑戰，但亦能渡過，今年將繼續重整及優化，1月份業績已見上升，一手市場佔有率，由去年每月平均約16%，提升至本月約21%，估計今年將更上一層樓。

她又指，今年公司繼續著重創新，去年初推出專屬虛擬貨幣，至今同事已累積兌換約30萬港元的禮物。去年11月更推出結合慈善與地產代理服務的 「醫護置業慈善獎賞」 計劃，樓市回穩，1月份接獲有關的查詢，按月升約三成。公司亦迅速回應市場需要，在「真盤源APP」及「真盤源網頁」中，增設嶄新的「醫院聯網」搵樓功能，並於2月6日上線投入服務。