調查：第一季港中小企領先營商指數回升至46.7

香港生產力促進局公布，反映香港中小企營業狀況的渣打香港中小企領先營商指數於2023年首季按季回升2.5至46.7點，但仍低於50點中性水平。其中長期商業信心指標企業「招聘意向」及「投資意向」均高於50點，分別達51.7點及50.1點。

渣打銀行(香港)大中華區高級經濟師劉健恆表示，大部分分項正在改善，情況令人鼓舞，顯示本港新冠疫情後復甦具可持續性，惟數字仍未能夠完全反映，相信要待內地疫情過了峰值，才會有較明顯的反彈，預期下半年至年底有機會重上50以上。

他續指，隨着本地及環球加快復甦，相信市場氣氛及營商環境於年內會有所改善，特別是目前表現較弱的製造業、進出口貿易及批發業，及地產業會有更好復甦。

調查在去年12月訪問800多間本港中小企。生產力局首席數碼總監黎少斌指，調查進行之際，政府適度放寬社交距離措施及入境防疫安排，市場因而出現預期之內的正面反應，加上與內地開始通關，相信香港及內地人員往來會逐步增加，有助帶動本港經濟復甦。調查亦顯示不少中小企預計會增加本季投資額，反映商界正逐步重拾投資信心，為與內地全面通關作準備。

本季綜合營商行業指數方面，11個行業中，除了「運輸、倉庫及速遞服務業」及「住宿及膳食服務業」分別輕微下跌1.7點及0.3點外，其餘9個行業均錄得升幅，以「金融及保險業」及「建造業」升幅較為顯著，分別錄升8.3點及5.5點，而「金融及保險業」、「社會及個人服務業」及「住宿及膳食服務」表現超過50點中性水平。

成本方面，預期本季「員工薪金」上升的企業，按季增加7個百分點至29%，大部分預期加幅3%至5%；有68%中小企預期「原材料成本」上升，按季持平，在成本增加的壓力下，31%預計本季會調高「貨品或服務價格」，較上季增加8個百分點。劉氏解釋，近期失業率偏低，加上不少行業復常增加勞動力需要，而且薪酬調整有季度影響，因此對結果不感意外。

有68%中小企預期「原材料成本」上升，按季持平，在成本增加的壓力下，31%預計本季會調高「貨品或服務價格」，較上季增加8個百分點。