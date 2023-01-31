專家樓評：納米樓一屋四姓　借90%按揭「險過剃頭」？

樓市回調，多了年輕「上車」客出動尋找心儀單位，近月有客戶只參觀了2個單位，便火速入市，不過由於他對按揭沒有概念，而且入市決定較倉促，沒有太多時間做功課，只自行計算了每月供款，認為只要每月入息多於每月供款，又有10%首期，便可順利上車。他完美地忽略要計算壓力測試及供款佔入息比率等基本監管要求。直至申請按揭時，他才發現自己計算方法有問題，難以獲批按揭。

這個案的客戶，購入約600萬元的單位，打算做90%按揭，年期30年，以現時實際按息最低為3.375%計，連按揭保費每月供款約2.5萬元，而客戶本身月入僅約1.5萬元，另有一份每月有約1萬元的兼職，但兼職是現金出糧，沒有報稅也沒有強積金供款證明。由於客戶買樓時，以為他的兼職也能計算作入息證明，又認為在銀行眼中，他的每月入息是剛好足夠支付供款便能批出按揭，是以在發現「真相」時，客戶極為憂慮，擔心要撻訂收場。

事已至此，筆者建議客戶嘗試找按揭擔保人，客戶最先找到女朋友願意做擔保人，但女友的入息也只有約1.5萬元，合共月入僅3萬元，也不能通過每月供款不多於入息50%的基本入息要求。於是客戶再找來媽媽的未婚夫作共同借款人，才足以通過壓力測試下的入息要求。

客戶這個案「險過剃頭」的原因是由於一般申請90%按揭，如要添加按揭擔保人的話，擔保人需要申報同住於按揭單位內，如果單位面積較小，只是開放式或一房，但要住兩代人或以上，根據過往經驗，按保公司可能會質疑同住的可行性，而拒批90%按揭。

而客戶購入的是一房單位，申報住了客戶及女朋友，再加上客戶媽媽及其未婚夫，一屋四姓，四個成年人，屬極為勉強。如果單位再小一點，是不足200呎的開放式單位的話，估計便難以通過按保公司的審批。要提醒有意置業人士，在購入單位前應先找專業人士做預先評估，了解清楚兼職收入能否計算，便不會出現上述的驚險情況。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣