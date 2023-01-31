萊坊：去年港島甲級商廈租金下跌8.2%

萊坊發布《香港每月物業市場報告》顯示，去年12月港島區整體甲級寫字樓平均每方呎租金約69.5港元，按月持平，惟全年仍下跌約8.2%。

該報告又指，自中港兩地重新通關以來，中小型寫字樓的需求不斷增加，令共享工作空間經營商有機會受惠。大多數寫字樓租賃查詢都來自內地企業，業主向租戶提供租金優惠外，其他因素如大廈的ESG評級及裝修，對於吸引或留住租戶都愈來愈重要。

另方面，跨國公司特別是銀行和金融業跨國公司的租戶需求仍疲弱，新的工作場所策略令企業縮減所需要的寫字樓面積，疫後不少企業已轉租或退租多餘的寫字樓面積。

至於九龍區整體甲廈租金趨勢與港島區相若，但12月份，寫字樓租賃交易按月下跌約40%，跟往年同期的租金變化模式相似。上月該區僅錄少數新租賃成交，主要在高鐵站附近的地區，反映今年市況走勢正面。

展望未來，預期今年首季九龍區寫字樓租賃市場將保持穩定。雖有部分企業將繼續搬遷，以節省租金成本或改善營運，但相信內地通關對租戶的需求和市場趨勢都會帶來正面作用。

此外，政府進一步放寬社交距離措施及通關，本港入境旅遊有逐漸復甦迹象。2022年首11個月零售總銷貨額按年跌約1.1%，在市場復甦推動下，零售物業的租賃市場在1月逐漸恢復市場動力。至於1月零售物業資本市場也轉趨活躍。儘管價格有折讓，但市場部分大型零售物業收購，表明投資者對市場長遠前景更具信心。

隨着社交距離規則進一步放寬和入境限制取消，相信零售銷貨額將在2023年回升，預計內地遊客重臨，零售市場將出現穩定的復甦趨勢。整體而言，由於外部不確定性，零售物業租金料將繼續受壓，並下跌達約5%。