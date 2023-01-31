恒隆：香港樓價今年或升少少　零售加租將滯後

雖然樓價跌，但他不預期本地的負資產情況會惡化太多，因為過往買樓首期限制一直在收窄，且銀行亦會對客戶做壓力測試，故樓價跌逾一成影響有限。在地土儲備方面，他指，集團一直有在本地入標地產項目，但不會見價錢平便買，會留意一些適合集團品牌的項目，例如2021年購入壽臣山美國領事館宿舍屋地，規模和市場都合乎集團標準。該地的建築圖則已去到最後階段，期望下半年可以動工。

集團首席財務總監趙家駒期望通關後，會有更多內地人在香港置業，雖然香港經濟有壓力，但不少企業都有加人工，包括集團也有，所以從經濟角度看不擔心香港樓價有重大的下調空間。雖然利率上升對樓市有影響，但回看今年HIBOR(銀行同業拆息)都由高位5厘回落至近日的3厘多，整體方向似乎已穩定下來。

集團董事長陳啟宗補充，集團已轉型至以內地商業地產為主導，故本地樓市對集團影響不大。

至於本地零售，盧韋柏表示，他認為正在回復中，加租是一個滯後的行動，期望零售增長勢頭持續，可帶動租金上升。

另外，該集團計劃在今年第二季於武漢推售住宅項目恒隆府。盧表示，該項目原訂於去年第一季推出，但遇上疫情問題才延後。目前正與潛在客戶溝通之中。選擇在下季推出，是看到內地政府正加大對房地產的支持。

他又指，集團在內地多個城市都有土儲可以繼續興建，不會於現市況亂搶平地，而是要視乎土地位置質素等。