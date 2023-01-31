道期向好　比特幣企2.2萬美元水平

2023年01月31日 16:11
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    ●美匯指數報102.25；港匯見7.8384；離岸人民幣(CNH)報6.7530；美元兌日圓報130.13；歐元企1.0846，英鎊處1.2356。金價報1,914美元。布油報84.62美元，紐油報77.77元。比特幣企2.2萬美元水平。道指期貨升49點。
    ●市後關注點
    18:00 歐元區去年第四季國內生產總值(GDP)
    22:00 美國去年11月標普/Case-Shiller 20大城市樓價指數
    22:45 美國1月芝加哥採購經理指數(PMI)
    23:00 美國1月諮商會消費者信心指數
    ●恒生指數全日收報21,842點，跌227點或1.03%；國企指數收報7,424點，跌71點或0.95%；科技指數收報4,542點，跌37點或0.82%。主板成交1,738億港元。https://bit.ly/3jlKukL
    -恒隆地產去年純利跌0.8%，末期息60仙。
    -大摩續看好油輪運輸周期，叫「增持」中遠海能。
    ●滬綜指收跌13點，釀酒股領跌2.6%，酒店旅遊股跌2%，金融股跌1%，生物製藥股跌0.9%。https://bit.ly/3XRMDDI
    ●中國經濟：
    -內地1月官方製造業PMI升至50.1，重回擴張區間。
    -內地去年稅務部門組織稅費收入31.7萬億人幣。
    -內地2月起將13項涉稅費資料納入容缺辦理範圍。
    -內地去年規模以上工業企業利潤下降4%。
    -中汽協：去年商用車生產及銷售齊跌逾3成。
    ●香港經濟：
    -港府：聚焦發展經濟，全面部署復常。
    -調查：第一季港中小企領先營商指數回升至46.7。
    ●虛銀livi獲發「1號牌」，財管服務試業在即。
    ●柳井正：貫徹實力主義制度，或進一步加薪。
    ●耶倫：通脹疲弱或成美國經濟增長的挑戰。
    ●電動車減價戰﹕
    -車企鬥平！福特Mustang電動車減價達4.6萬撼Tesla。
    ●IMF上調今年全球經濟增長預測至2.9%，料通脹回落。
    ●折疊iPhone以外，郭明錤：Apple明年將推可折疊iPad。
    ●神準大好友：倘加息超過0.25厘，恐引發經濟災難。
    ●受累晶片短缺，福士汽車旗下Skoda Auto本周減產。
    ●三星上季營業利潤跌近七成，儲存晶片業務收入大降。
    ●裁員潮：
    -安進藥廠裁減300名美國員工，重整商務團隊。