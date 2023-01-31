沙田畢架．金峰周三起預約參觀 餘下分層戶及洋房招標發售

集團營業及市務總經理陳富強稱，項目已售單位平均實用呎價約2萬元，最高呎價超過2.8萬元，餘下的分層單位及洋房均會以招標形式發售，短期內公布銷售安排，其中洋房的意向價將參考九龍塘及新界東一手豪宅洋房成交。

他預期，今年樓市將穩步發展，看好長遠走勢，料全年樓價將有約5%至8%增長。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港陸續解除防疫措施，有望於3月解除口罩令，農曆新年長假期過後，各區睇樓活動即時復常，交投氣氛向好，迎來樓市小陽春，料樓價已成功尋底，二手成交率先彈升，他預料2023年私人住宅樓價有望上升15%。

該行新界東高級資深營業董事余志偉表示，大圍區1月份暫錄約50宗二手成交，較上月同期上升約3成，宗數創9個月新高。預計將來吸引不少內地專才及投資者於該區入市，區內物業具升值潛力。