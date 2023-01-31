沙田畢架．金峰周三起預約參觀 餘下分層戶及洋房招標發售
2023年01月31日 16:17
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左起余志偉、方文昌、陳永傑、陳富強。
遠東發展(00035)發展的沙田大埔公路豪宅項目畢架．金峰，周二(31日)與中原簽訂獨家代理合約，遠東發展地產總裁方文昌表示，項目過去1年銷情理想，開售至今售出36伙，套現近8億港元。現時單位已陸續入伙，剩餘26個分層戶及4座洋房待售，而今日開放的2號洋房示範單位，將於周三(2月1日)起供有興趣人士預約參觀。
集團營業及市務總經理陳富強稱，項目已售單位平均實用呎價約2萬元，最高呎價超過2.8萬元，餘下的分層單位及洋房均會以招標形式發售，短期內公布銷售安排，其中洋房的意向價將參考九龍塘及新界東一手豪宅洋房成交。
對於今年推售部署，方文昌表示，今年第4季將會推出兩個合作項目，其中與新世界發展(00017)合作的啟德第4B區4號住宅項目，涉及約1,300伙。至於與蘭桂坊集團合作的西貢蠔涌洋房項目，提供26座洋房。
他預期，今年樓市將穩步發展，看好長遠走勢，料全年樓價將有約5%至8%增長。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港陸續解除防疫措施，有望於3月解除口罩令，農曆新年長假期過後，各區睇樓活動即時復常，交投氣氛向好，迎來樓市小陽春，料樓價已成功尋底，二手成交率先彈升，他預料2023年私人住宅樓價有望上升15%。
該行新界東高級資深營業董事余志偉表示，大圍區1月份暫錄約50宗二手成交，較上月同期上升約3成，宗數創9個月新高。預計將來吸引不少內地專才及投資者於該區入市，區內物業具升值潛力。