【產經直播】港股連跌2日　回調有幾深、要幾耐？

2023年01月31日 16:28
  • 東網電視
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    艾德金融聯席董事陳政深（左）
    港股失守二萬二關，恒指周二(31日)原高開120點後，更曾抽升最多214點，但及後反覆倒跌，最終收市跌227點，報21,842點，成交1,738億元。港股連續兩日回調，累挫逾800點，年初至今上漲勢頭告一段落？跌到咩位先有支持？調整浪持續幾耐？
    科網股持續受壓，騰訊(00700)再跌逾1%，但高盛睇好內地今明年遊戲行業回暖增長，上調其目標價至434元，股民應否入貨？咩位最啱？另外阿里巴巴(09988)沽壓着持續，未來股價走勢又會係點？
    本地地產股捱沽，新鴻基地產(00016)大跌3%；新世界(00017)挫逾4%，長實集團(01113)亦跌1%，房託領展(00823)都不能幸免吐逾2%，因乜解究沽壓沉重？
    比亞迪股份(01211)發盈喜，預告去年錄淨利潤介乎160億至170億元人民幣，按年增長4.25至4.58倍，股價逆市升2%。不過高基數效應等因素影響下，比亞迪今年還可否保持強勁增長？加上電動車減價戰持續，比亞迪有冇能力抵禦？
    隔晚波羅的海乾散貨指數(BDI)回彈，部分航運股逆市做好。BDI從年初至今累計跌幅逾五成，嚟緊會唔會反彈？能否帶領航運板塊升勢？股民又要點揀股？
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