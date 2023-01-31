【產經直播】港股連跌2日　回調有幾深、要幾耐？

港股失守二萬二關，恒指周二(31日)原高開120點後，更曾抽升最多214點，但及後反覆倒跌，最終收市跌227點，報21,842點，成交1,738億元。港股連續兩日回調，累挫逾800點，年初至今上漲勢頭告一段落？跌到咩位先有支持？調整浪持續幾耐？

隔晚波羅的海乾散貨指數(BDI)回彈，部分航運股逆市做好。BDI從年初至今累計跌幅逾五成，嚟緊會唔會反彈？能否帶領航運板塊升勢？股民又要點揀股？

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