金管局：去年港元存款微升0.7%　人幣存款跌6.3%

香港金融管理局發表統計數字顯示，2022年12月份認可機構的存款總額上升0.6%，其中港元存款上升1.2%，外幣存款則沒有明顯變動。

總結2022年全年，存款總額上升1.7%，港元存款上升0.7%。香港人民幣存款在月內下跌6.3%，於12月底為8,359億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於12月份為8,048億元人民幣，而11月份為10,286億元人民幣。

去年12月份貸款與墊款總額下跌0.8%，2022年全年計下跌3.0%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在12月份下跌0.4%，在香港境外使用的貸款下跌2.0%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由11月底的89.6%，下跌至12月底的88.4%。

在香港使用的貸款（包括貿易融資）繼上季下跌0.8%後，在2022年第4季按季下跌1.3%。按經濟用途分析，這些貸款於第四季的跌幅主要由貿易融資帶動。

此外，12月份港元貨幣供應量M2及M3同時上升1.1%，與去年同期比較均上升0.6%；經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌3%，與去年同期比較下跌17.8%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於12月份均上升0.8%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.6%。