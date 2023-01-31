去年第四季錄12164宗負資產按揭　為2005年首季以來最多

香港金融管理局公布，去年第四季末錄12,164宗負資產住宅按揭貸款，2022年第三季未則錄533宗；數字創2005年3月底後近18年新高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2022年第3季末的30.06萬港元，增至2022年第4季末的662.52億元。金管局指，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2022年第3季末的5,900萬元，增加至2022年第4季末的25.17億元。 銀行自從2011年第1季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

值得留意的是，調查所得數字僅涉及銀行提供並已知道為負資產的一按貸款(即欠受訪機構的未償還貸款額超過按揭物業的當前市值)，當中並不包括涉及二按，而連同二按計算屬於負資產貸款的住宅按揭貸款。由於銀行沒有客戶在二按下的未償還貸款的資料，因此無法知悉其中有多少宗屬於負資產貸款。

金管局副總裁阮國恒回應指，負資產住宅按揭貸款宗數大幅上升，主要是因為住宅樓價去年首3季下跌8.5%後，第4季再跌7.7%所致。 該批負資產個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款和按揭保險計劃下的貸款，其按揭成數一般較高，當中以按揭保險計劃下的貸款所佔比例較大。

阮國恒稱，按保計劃原意，是按風險為本原則幫助市民置業。計劃對申請人的還款能力有嚴謹要求，申請人需要符合特定資格，包括以50%為上限的供款與入息比率，亦須符合銀行壓力測試。如果要敍造超過八成樓價的按揭保險，按保計劃對申請人更設有額外的要求，包括必須為首次置業及固定受薪人士。值得指出的是，按揭保險計劃下的貸款最新拖欠比率只有0.01%，比銀行業整體按揭貸款的拖欠比率(2022年12月底為0.06%)更低，顯示按揭保險計劃下的貸款質素十分良好，銀行按揭業務風險可控。