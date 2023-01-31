中原按揭：去年樓價回調　新造9成按揭用家難免列負資產

金管局最新公布，負資產住宅按揭在2022年第4季末再升至12,164宗，按季增加近22倍。中原按揭董事總經理王美鳳表示，由於去年樓價跌幅約達15%，無可避免令較新造的高成數按揭尤其9成按揭用家列入負資產行列，而由於放寬按保幫助用家上車亦令高成數按保佔按揭宗數比例升至約3成，故此在帳面上計算的負資產個案便明顯增加。

而2022年第4季負資產宗數較第3季大幅上升，原因是去年截至第3季樓價下跌約8至9%，平均未跌穿1成界線，然而於第4季樓價進一步下跌達7%，故此在數字上計算第4季負資產數字顯著上升。

王美鳳指出，即使在帳面上計算的負資產數字顯著上升，但從拖欠比率極低(並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產按揭紀錄)、失業率跌至甚低水平(最新跌至3.5%)、供款負擔比率(估算平均45%以下水平)及平均按揭成數(約57%)仍低的情況下，負資產宗數上升帶來的實質信貸風險及市場風險仍甚低。

她指出，加上今年通關復常及逐步解除防疫措施等利好因素帶動樓市回暖，買家入市步伐加快，樓價已止跌回穩並開始出現反彈迹象，首季新盤陸續推出將進一步鞏固買家信心，料樓價於今年首季將重拾升軌，預期未來負資產數字將掉頭回落。

王美鳳提醒，即使跌入負資產行列不等於構成問題，供樓人士應對負資產首重穩定按時供款，故此用家宜入市前先評估自身供款能力持續性，並預留不少於6至9個月供樓儲備資金，以提高按揭供款防守力，提防斷供至為重要；而籌劃置業預算時，每月總債務佔入息比率以不高於40%較為理想。