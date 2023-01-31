沙宣道50及52號愛蓮別墅招標放售　市值約5.5億元

坐落港島南區沙宣道50及52號的愛蓮別墅承遺囑執行人推出市場招標放售，市值約5.5億港元，以可重建樓面計，每方呎樓面地價約37,600元。高力獲委託出售該物業，物業將以「現狀」部分交吉及部分連租約出售，於今年3月24日截標。

該行稱，項目由原業主吳氏家族於約1920至1930年間自行發展作自用用途，並一直作為生活居所，其家族成員過身後將物業捐獻予天主教會。而是次遺囑執行人委託公開招標，希望以最公平、公正及公開的方式安排出售事宜。

物業地盤面積約19,500方呎，地積比率約0.75倍，最大可重建面積約14,625方呎。毗連為牛奶公司的大班屋及置地公司多幢洋房等。高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰表示，沙宣道50號至52號物業為二戰前建築物，只屬三級歷史建築物，可重建為1至2幢獨立洋房。近期錄不少豪宅高價成交，如山頂歌賦山里3B號以每方呎約10萬元售出，南區貝沙灣亦有一洋房以呎價約9.1萬元高價成交，反映本地富豪對超級豪宅的追捧。

該公司資本市場及投資服務部高級董事溫達文亦指，山頂、南區及薄扶林為傳統豪宅地段，一直備受市場追捧，惟可供放售的重建地盤稀少，地價動輒亦要每方呎約8萬至10萬元以上，以近期太古集團售出的金馬麟山道5號為例，每方呎成交地價約9.4萬元。