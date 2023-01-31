經絡：疫下影響入市意欲　去年新取用按揭宗數創9年低

金管局公布，去年12月新申請按揭貸款的宗數按月減少3.6%，至7,510宗；新批出按揭貸款金額及宗數分別錄得255.74億元及5,255宗，分別按月減少9.4%及10%，金額及宗數均連跌７個月，及創近3年及逾6年半新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2022年受疫情影響，一二手市場交投持續回落，加上加息陰霾下，影響買家入市意欲，使全年按揭數字全線下跌。現時防疫政策放寬及恢復通關將進一步推動本港經濟復甦，樓市已出現曙光，預計今年按揭數字亦有望回升。

12月份轉按貸款額及宗數分別錄得60.26億元及1,406宗，貸款額及宗數按月分別減少20.2%及21.7%。總括全年，2022年轉按金額及宗數比2021年增加9%及3.9%，金額及宗數均創3年新高。曹德明表示，轉按數字再次下跌，相信因大部分銀行於去年12月份再次調升最優惠利率及新造按揭計劃的息率，使轉按誘因大減。

另外，12月份的按揭比率為57.1%，按月上升1.9%。而平均還款年期維持329月，平均按揭貸款金額則增加4萬元至487萬元。此外，12月份H按選用比例報67.5%，按月跌2.7%，連跌6個月，創近4年新低。而P按的使用比例則上升9.4%至26%。而定息按揭計劃下跌7.1%至3.3%。曹表示，Ｐ按佔比續升，相信因拆息一直高企，部分銀行的Ｐ按計劃實際按息比H按計劃的封頂位為低，因此吸引到新造按揭客戶選用並慳取更多利息開支。