中原按揭：部份P按息優於H按　12月H按比例跌至近4年低

中原按揭董事總經理王美鳳表示，去年加息因素及金融市場波動夾擊，樓巿淡風影響按揭市場表現，2022年全年新取用按揭金額及新批按揭金額俱跌逾兩成，其中新取用按揭金額達3,041億元，按年減少23.9%，宗數達62,384宗，按年減24.2%；而全年新批按揭金額達4,463億元，按年減25.7%，宗數共88,957宗，按年減26.8%。王美鳳指出，2022年按揭貸款量雖屬負增長，但對比樓市成交量，跌幅較細，原因是去年轉按貸款量不跌反升，2022年新批轉按宗數達26,168宗，按年增加9%，而轉按金額達1,171億元，按年增加 3.9%，無論轉按宗數及金額均創過去三年新高。

資料指出，12月份新批按揭貸款額按月減少9.4%至256億元，與去年第4季樓市未擺脫弱勢有關。當中新批一手貸款減少14.3%至70億港元；新批二手物業按揭貸款額微增0.4%至125億元。至於新批轉按貸款基於轉按誘因減弱下跌2成至60億元。

另外，12月H按選用比例顯回落至67.5%，較11月份回落2.7個百分點，創過去47個月以來新低。而P按選用比例回升至26%，按月增加9.4個百分點，創過去47個月新高。定息按揭由10.4%回落至3.3%。王美鳳指出，去年銀行先後調整新造按息，尤以9月份起H按與P按實際息率出現差幅，部份銀行之二手物業P按息較優於H按息，推動二手物業買家改以選用P按，促使P按選用比例連升三個月。