恒指公司：HSCEA能更全面反映中國市場

恒生指數公司去年8月底推出恒生滬深港通中國企業指數(HSCEA)，該公司董事兼指數總監黃偉雄表示，該指數屬跨市場投資，具風險系數低、年化波動率低等特性，能有效分散系統性風險，適合長線投資，特別是退休投資產品。雖然目前仍未有產品追蹤該指數，隨着強積金放寬A股投資，一直與不同基金、強積金發行商等進行探討，反應正面。

他透露，當建構香港和內地兩地市場的投資組合，發行商主要關注有關技術安排，例如兩地交易時間不同，交割安排存在差異等問題。

該指數以中國企業指數(國指)為基礎，剔除不符合互聯互通機制的第二上市股份後，再從A股揀選龍頭企業，直至成份股達80隻。黃氏指出，該指數屬跨市場投資，覆蓋中國及香港上市的中資企業，令指數更全面地反映中國市場，亦不會出現追蹤單一地區而導致的行業欠缺問題。

他引述世界銀行截至2021年年底數據，中國名義國內生產總值為17.7萬億美元，僅次於美國的23萬億美元， 其龐大經濟規模將為投資者帶來大量投資機會，形容重要性「不容忽視」。

據恒指公司研究，在過去5年，HSCEA與美國及歐洲主要指數之間的相關系數，最高為0.324，屬偏低水平，即該指數與海外指數之間的統計關係較弱，有助投資者分散風險。 另外，該指數2018年至2022年的年化回報率為20.8%，較國指25.2%及恒生指數的22.7%為低，反映跨市場有助分散系統性風險。

另外，報告提到，假設愈來愈多交易所買賣基金(ETF)開始追蹤HKCEA，且假設其總資產管理規模(AUM)相對指數自由流通市值的比率，能夠與恒指的1.75%和國指的0.83%相近，HKCEA相關ETF的總AUM規模可達860億元至1,820億元之間。