華晶片產業受美限制　四大企各自面臨咩問題？

外媒分析，中國晶片產業已成美國出口管制的主要目標，又指雖然中國斥巨資培育國產晶片產業，惟晶圓廠嚴重依賴外國製造設備，首當其衝的中國四家晶圓廠商，將會面臨甚麼問題？

中芯於2020年遭美國列入實體名單，阻止荷蘭ASML提供關鍵極紫外曝光機予中芯。目前，對中芯的大部分銷售都是過時的45納米及以上製程。而中芯於純晶圓代工領域的全球市場份額仍屬個位數，銷售額及研發支出遠低於台積電。

此外，長江存儲是全球NAND快閃記憶體市場中唯一的中國廠商，於去年遭列入美國實體清單。雖然長江存儲的市場份額很細，但專家稱，其穩步進入中國供應鏈，產品於價格及質量上更具競爭力。

長江存儲去年推出一款具232層存儲單元的晶片，令其更接近三星電子等競爭對手。惟專家稱，設備出口限制或破壞該企的進一步努力。

最後，長鑫存儲是中國唯一設計及製造DRAM的主要企業，與NAND一樣，該產業長期由美國、南韓和台灣的少數企業主導。長鑫存儲目前在19納米生產DRAM，正在進入17納米製程。

Trendforce研究員稱，自去年10月以來美國實施設備出口限制，或影響長鑫存儲擴張計劃。