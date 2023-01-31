旺量不旺價！沙田第一城頂層戶520萬沽　5年帳蝕42萬

藍籌屋苑旺量不旺價，個別業主繼續要蝕。沙田第一城一個頂層單位，放盤16個月，累減120萬元，終以520萬元成交，原業主持貨約5年，帳面蝕42萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯劉芷凝表示，西營盤Soho 189西浦低層E室，實用面積約545方呎，兩房間隔，獲一直物色西區半新樓多時的上車客，以1,110萬元購入，呎價約20,367元，原業主於2011年8月以約968.5萬元購入，轉手帳面獲利約141.5萬元，物業升約15%。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角華凱大廈A座低層連平台單位，實用面積約673方呎，連有約587方呎平台，三房設計，成交價880萬元，呎價約13,076元，單位去年11月原先叫價950萬元，減價70萬元成交，減幅約7.4%。

●中原張略欣指，鰂魚涌康景花園1月錄得兩宗買賣，平均實用呎價約12,447元，屋苑E座高層5室，實用面積約562方呎，三房間隔，以743.8萬元易手，呎價約13,235元，新買家屬於同區換樓客。

●美聯鄭琨表示，西灣河逸濤灣夏池軒中層A室，實用面積約563方呎，兩房間隔，望園景，原業主近期叫價約1,280萬元，議價100萬元後，獲同區用家以1,180萬元購入，呎價約20,959元。

●世紀21溢榮郭少玲稱，筲箕灣居屋東盛苑高層5室，實用面積約407方呎，兩房間隔，早於2021年2月放盤，未補價第二市場原先開價490萬元，近期調整至465萬元，獲綠表買家洽購，終售411.8萬元，累減78.2萬元，減幅約16%，呎價約10,118元。

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九龍區

●中原許永生表示，長沙灣碧海藍天1月全月錄得6宗成交，較上月全月5宗多1宗，屋苑1座高層D室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享內園景，最初開價900萬元，最新減至842萬元成交，呎價約16,510元。

●香港置業蘇國榮指，長沙灣泓景臺3座高層F室，實用面積約477方呎，兩房間隔，享海景，以約850萬元放盤約5個月後，吸引外區客洽詢，議價後減價10萬元，以840萬元易手，呎價約17,610元，新買家為換樓客。

●美聯彭文浩稱，1月份九龍站及鄰近高鐵站地區錄約20宗買賣，按月增加約1倍，其中九龍站漾日居7座高層C室，實用面積約639方呎，套兩房間隔，原由投資者持有，因應市況回暖，以1,550萬元沽出，呎價約24,257元，新買家入市作長線投資。

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新界區

●世紀21奇豐袁麗詩稱，沙田第一城42座頂層戶，實用面積約284方呎，兩房間隔，望內園景，放盤16個月，開價640萬元，累減120萬元，以520萬元成交，呎價約18,310元，原業主於2018年3月以562萬元購入，約5年帳面蝕42萬元，貶值約7%。

●美聯黃國輝表示，沙田第一城17座低層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，原業主見樓價回升，以478萬元成交，呎價約14,618元，原業主於2014年以321.8萬元購入，持貨逾8年帳面獲利156.2萬元，期內物業升值約49%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田碧濤花園1期百利閣低層B室，實用面積約764方呎，套三房間隔，望城門河景，放盤逾1年，叫價1,080萬元，大減212萬元，減幅約19.6%，以868萬元承接，呎價約11,361元。

●中原杜文俊稱，沙田河畔區1月暫錄約23宗買賣，其中河畔花園C座高層8室，實用面積約242方呎，兩房間隔，叫價約448萬元，早前減至426萬元獲2組客人還價，最終獲其中一組客人追價2萬元，以428萬元易手，呎價約17,686元，新買家為上車客。

●中原馮子峰指，沙田市中心1月至今暫錄約21宗，沙田好運中心棕林閣高層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，放盤時開價約650萬元，日前議價後以528萬元易手，呎價約15,172元，累減122萬元，新買家為上車客。

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳緻藍天1座左翼高層D室，實用面積約791方呎，套三房連工人房間隔，望內園景，去年4月開價1,200萬元，直至12月因市況調整至970萬元，即吸引買家睇樓，經議價售960萬元沽出，累減240萬元，呎價約12,137元。

●利嘉閣鄧達榮稱，將軍澳首都3座右翼中層B室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望內園景，早前以約610萬元成交，呎價約11,753元，原業主在2014年以460萬元買入，持貨約9年帳面獲利約150萬元。

●中原柯勇指，將軍澳1月暫錄約330宗二手買賣，居屋寶盈花園2座低層D室，實用面積約591方呎，三房間隔，未補價第二市場以580萬元易手，呎價9,814元，原業主早於2016年7月以438萬元購入，持貨約6年半帳面獲利142萬元。

●利嘉閣梁敬嚴表示，將軍澳天晉II第3A座低層A室，實用面積約551方呎，兩房間隔，近日以約923萬元成交，呎價約16,751元，原業主2013年以約923萬元購入，持貨約10年近平手離場。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶盈花園2座高層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年六月已補價自由市場放盤叫價750萬元，春節前調整至660萬元，以648萬元承接，累減102萬元，呎價約13,388元，原業主持貨約4年帳面蝕52萬元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區1月錄約132宗二手買賣，按月升約23%，新港城N座中層7室，實用面積約337方呎，兩房間隔，開價約550萬元，議價後以548.8萬元易手，呎價約16,285元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯透露，馬鞍山居屋錦豐苑F座高層12室，實用面積約532方呎，兩房間隔，望海景，叫價480萬元，放盤5個月，微減14萬元，以466萬元沽出，減幅約3%，呎價約8,759元。

●中原歐偉基指，沙田及大圍區1月暫錄約156宗買賣，大圍盛薈3座南翼低層A室，實用面積約741方呎，套三房連間隔，原先叫價約1,100萬元，日前議價後以1,080萬元獲承接，呎價約14,575元，新買家為同區換樓客。

●中原劉德興表示，粉嶺中心1月暫錄約3宗買賣，屋苑A座中層5室，實用面積約368方呎，兩房間隔，放盤時開價約510萬元，議價後售495萬元，呎價約13,451元，新買家為用家，原業主則於2019年11月以503萬元購入，轉手帳面蝕讓約8萬元。

●美聯陳少枝指，上水天巒II琉森大道單號洋房，實用面積約為1,818呎，連花園及兩個車位的車庫，新買家為區內客，以3,000萬元購入自住，呎價約16,502元，原業主於2010年以約3,033萬元購入，持貨逾12年，帳面虧蝕33萬元，期內物業貶值約1.1%。

●中原陳思麗稱，天水圍嘉湖山莊1月錄約36宗買賣，創9個月新高，景湖居6座高層H室，實用面積約547方呎，三房間隔，上月以575萬元放盤，降價至560萬元獲買家洽購，最後售556萬元，呎價約10,165元，新買家獲父母資助首期置業。

●中原陳智生指，屯門區1月錄約160宗二手買賣，慧豐園2座低層B室套三房戶，實用面積約646方呎，享海景，叫價710萬元，洞價至650萬元沽出，呎價約10,062元，新買家為上車客，原業主於2018年3月以665萬元買入，持貨約5年，帳面蝕15萬元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋龍門居1座低層A室，實用面積約592方呎，兩房間隔，原業主有意移民，增加議幅，累積減價67萬元，新買家原本亦居住於同區，熟悉區內環境，已補價自由市場以533萬元購入自用，呎價約9,003元。

●中原李建華表示，荃灣區1月錄約176宗二手買賣，按月增約40%，海灣花園4座高層E室，實用面積約576方呎，三房間隔，享海景，叫價700萬元，減價50萬元，以650萬元沽出，呎價約11,285元，新買家為外區上車客。

●中原黃國強表示，青衣區1月錄約82宗二手買賣，灝景灣6座高層B室，實用面積約849方呎，套三房連儲物室間隔，去年9月開價1,600萬元，降價至1,550萬元，終以1,490萬元易手，呎價17,550元，迎買家為同屋苑換樓客。

●利嘉閣彭錦添稱，青衣盈翠半島1月錄20宗二手買賣，按月多1倍，屋苑5座高層E室，實用面積約676方呎，三房間隔，叫價約1,100萬元，最新累減50萬元，以1,050萬元成交，呎價約15,533元。

●中原曹嘉華表示，東涌區1月錄得60宗買賣，較12月增加約62%。映灣園佔20宗，按月升近1.9倍，該盤12座中層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，享山景，叫價700萬元，上車客睇樓一次，獲減價54萬元，以646萬元成交，呎價約11,474元。

●中原王文彬指，東涌海堤灣畔2座中層A室，實用面積約562方呎，兩房間隔，享海景，去年12月叫價750萬元，業主見市況回暖，企硬叫價，最終零議價沽出，呎價約13,345元，新買家為上車客。

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