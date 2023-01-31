元朗半新盤業主啃辣稅輸140萬甩貨　傳屯門樓王7年貶390萬

樓價高位回落，二手市場繼續蝕讓，辣招稅令部分業主輸得更「慘烈」。元朗世宙一個兩房單位，剛以598萬元沽出，低市價約4%，原業主持貨僅約兩年多，連額外印花稅共虧蝕逾140萬元。

中原王勤學表示，上述單位為5座中層A室，實用面積約422方呎，減價兩萬元獲上車客購入，呎價約14,171元。原業主於2020年7月以680萬元買入，帳蝕82萬元，貶值約12.1%，另需付樓價10%辣招稅約59.8萬元。

港鐵站上蓋屋苑近日都要失守。該行陳凱超稱，西灣河欣景花園3座高層H室套三房戶，實用面積約732方呎，去年6月放盤，最終售845萬元，呎價約11,544元。原業主於2019年以975萬元買入，帳蝕130萬元，單位貶值約13.3%。

市場消息透露，屯門站上蓋瓏門​3座一個套四房特色單位，實用面積逾1,000方呎，叫價2,200萬元，市傳減至1,908萬元沽出，呎價逾17,000元。原業主持貨約7年半，帳面貶值逾390萬元，樓價跌幅料屬項目近年最大。

同區其他私樓也錄損手個案。中原陳智生稱，慧豐園2座低層B室，減價約8.5%，以650萬元沽出，物業約5年帳面貶值約2.3%。該行劉德興表示，粉嶺中心A座中層兩房戶，成交價495萬元，逾3年帳蝕約8萬元。

第一城月內3宗蝕讓

藍籌盤近期亦旺量不旺價，沙田第一城1月至少錄3宗帳蝕買賣。世紀21奇豐袁麗詩指出，屋苑42座頂層兩房單位，放盤16個月，累減120萬元，以520萬元沽，呎價約18,310元，單位約5年帳蝕42萬元。