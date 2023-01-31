去年全球黃金需求11年最高　央行積極掃貨

在各國央行和個人投資者強勢買金下，世界黃金協會(WGC)公布，去年黃金需求按年增18%至4,741噸，創2011年以來新高，主要受去年第四季需求推動，當季需求按年增長17%，錄1,337噸。

WGC表示，央行在去年底大手買金，第四季需求達417噸，連續第二季處高水平，全年需求1,136噸，錄55年來最高。去年飾金需求則下跌3%至2,086噸，主因去年第四季金價上升影響，使金飾需求受壓。

年底金價上望2100美元

WGC高級分析師Krishan Gopaul表示，央行「大規模」購買黃金對「黃金市場極大利好」。他又引述調查指，央行常在危機時期持有黃金，以分散投資，加上黃金沒有「交易對手風險」，故更加吸引。增持黃金主要來自新興市場央行，包括中國、土耳其和埃及。WGC預期，經濟衰退和地緣政治風險升溫，加上利率上升引致的不利影響消退，今年黃金投資需求有望上升。

瑞銀財富管理亦看好金價走勢，將3月、6月、9月和12月底的金價預測，分別上調約11至13%，至每安士1,950、2,000、2,050及2,100美元，主因美國陷入較深衰退風險上升，且隨着美國聯儲局減息預期向上，美元下行機會增加，以及交易所買賣基金(ETF)和投資者對黃金的投機需求可能回升所推動。