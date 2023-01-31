藍田新盤正式命名　啟德項目特色戶招標售7542萬

樓市氣氛回暖之際，發展商紛紛籌備新一輪推盤攻勢。鄰近藍田港鐵站的項目周二(31日)正式公布命名，最快2月上載樓書及開放示範單位。同時，市區一手餘貨繼續發力，有啟德項目的特色戶以逾7,542萬元招標沽出。

●藍田港鐵站KOKO ROSSO部署2月推售

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 第3A期正式命名為KOKO ROSSO，成為集團兔年頭炮項目。會德豐地產常務董事黃光耀稱，該盤由兩座住宅大樓組成，提供392伙，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積約300至497方呎，針對中小型單位買家及小家庭客群。

他表示，短期內將上載樓書及開放3個示範單位，有機會2月開售；定價將參考同系列項目、東九龍及啟德等地區，預計大部分單位售價會低於1,000萬元。

●觀塘凱滙單日錄4宗成交 吸金逾7,924萬元

上述單位成交價介乎1,205.3萬至3,789.24萬元，成交呎價由20,221至27,300元。當中，成交價及呎價最高為凱滙第2期的5座51樓A室頂層特色戶，實用面積1,388方呎，採四房連儲物室間隔，連211方呎平台，單位內設樓梯通往1,152方呎天台。

●西南九龍維港滙II單日沽3伙 涉逾5,678萬元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期月內累沽35伙

●啟德尚‧珒溋頂層特色戶逾7,542萬元招標沽

●屯門御半山周六起發售4伙

●大埔海日灣II三房呎價約14,861元

據項目成交紀錄冊，大埔白石角海日灣II於周二(31日)沽出第1座2樓C室，實用面積1,336方呎，三房間隔，成交價為1,985.4萬元，呎價約14,861元。