藍田新盤正式命名 啟德項目特色戶招標售7542萬
2023年01月31日 21:31
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樓市氣氛回暖之際，發展商紛紛籌備新一輪推盤攻勢。鄰近藍田港鐵站的項目周二(31日)正式公布命名，最快2月上載樓書及開放示範單位。同時，市區一手餘貨繼續發力，有啟德項目的特色戶以逾7,542萬元招標沽出。
●藍田港鐵站KOKO ROSSO部署2月推售
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS 第3A期正式命名為KOKO ROSSO，成為集團兔年頭炮項目。會德豐地產常務董事黃光耀稱，該盤由兩座住宅大樓組成，提供392伙，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積約300至497方呎，針對中小型單位買家及小家庭客群。
他表示，短期內將上載樓書及開放3個示範單位，有機會2月開售；定價將參考同系列項目、東九龍及啟德等地區，預計大部分單位售價會低於1,000萬元。
●觀塘凱滙單日錄4宗成交 吸金逾7,924萬元
個別市區新盤餘貨交投步伐加快，信和置業(00083)旗下觀塘凱滙系列項目，單日連沽4伙，吸金逾7,924萬元。
上述單位成交價介乎1,205.3萬至3,789.24萬元，成交呎價由20,221至27,300元。當中，成交價及呎價最高為凱滙第2期的5座51樓A室頂層特色戶，實用面積1,388方呎，採四房連儲物室間隔，連211方呎平台，單位內設樓梯通往1,152方呎天台。
●西南九龍維港滙II單日沽3伙 涉逾5,678萬元
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周二(31日)售出兩伙，共涉5,678.4萬元。包括3A座16樓A室，實用面積826方呎，三房連多功能房間隔，成交價2,208萬元，呎價約26,731元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期月內累沽35伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周二(31日)再添兩宗成交，本月累售35伙。最新售出的單位包括6B座2樓B5室，實用面積553方呎，三房間隔，成交價789.08萬元，呎價約14,269元。
●啟德尚‧珒溋頂層特色戶逾7,542萬元招標沽
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周二(31日)售出兩伙，單日吸金逾1.01億元。其中，1座40樓F室，實用面積1,934方呎，採四房間隔，設431方呎平台及991方呎天台，透過招標以7,542.6萬元沽出，呎價39,000元。
●屯門御半山周六起發售4伙
新鴻基地產(00016)旗下的屯門御半山，周二(31日)上載最新銷售安排，落實本周六(4日)起發售4伙位於第1B座的單位，並將以先到先得形式出售。
●大埔海日灣II三房呎價約14,861元
據項目成交紀錄冊，大埔白石角海日灣II於周二(31日)沽出第1座2樓C室，實用面積1,336方呎，三房間隔，成交價為1,985.4萬元，呎價約14,861元。