輝瑞料今年復必泰疫苗、Paxlovid收入腰斬

就在美國總統拜登預告5月解除新冠疫情緊急狀態後不久，過去兩年以「復必泰」疫苗賺個盆滿缽滿的輝瑞公布，2023年該疫苗收入指引僅約135億美元，比去年跌64.29%，口服藥「Paxlovid」收入指引僅約80億美元，按年跌57.74%。2023年經調整每股盈利指引3.25至3.45美元，按年最多跌一半，遜預期。

輝瑞上季賺49.95億美元，按年增長47.21%，期內「復必泰」和「Paxlovid」收入113.29億美元和18.34億美元，問題是前者已見倒退，不計這兩張王牌的收入為111.27億美元，按年下跌1.16%，收入貢獻較大且跌幅較明顯的產品有乳癌藥「愛搏新」(Ibrance)和紓緩免疫關節痛的「捷抑炎」(Xeljanz)，收入分別按年倒退8.51%及31.62%，至12.79億美元及4.93億美元。

回顧全年，「復必泰」和「Paxlovid」收入分別為378.06億美元及189.33億美元，折合一共4,425.64億港元，兩年合計達7,300.48億港元，可是去年收入沒了它們實際上倒退1.89%至435.91億美元，「捷抑炎」跌幅尤為顯著，所幸有肺炎球菌疫苗Prevnar增長20.2%至63.37億美元支撐。

輝瑞預期，隨着接種率下降令疫苗屏障減弱，新冠個案今年起每年微增約2%，新冠產品收入明年會回升，「Paxlovid」市場地位穩如泰山。

不過，市場更關注「後新冠年代」還有甚麼板斧增長，輝瑞強調，不計「復必泰」和「Paxlovid」收入(撇除外匯變動影響)今年增長7至9%，「以前所未有地多的新產品刷新紀錄」。

輝瑞行政總裁布拉稱，預計2025年不計新冠產品的收入約520億美元，2030年再增長至840億美元，完全能夠抵銷期間專利權結束的潛在收入影響，憑着15至19款新產品殺出重圍，尤為有「錢」景的包括一劑過的流感和新冠疫苗(也可以結合呼吸道合胞體疫毒，即RSV)。